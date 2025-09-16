El error garrafal que casi todos cometemos con los espejos y que bloquea la energía positiva, según el Feng Shui

El Feng Shui es una disciplina milenaria que nos ayuda a entender la forma que las energías fluyan y lo hace de tal manera que consigue decirnos con exactitud el error al poner espejos. La energía positiva debe fluir de la mejor manera posible, haciendo que la realidad puede acabar siendo mucho más profunda de lo que nos imaginaríamos. Con pequeños toques de alegría y colocación adecuada de las cosas, es importante conocer en todo momento qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de algunos detalles que no son sólo decorativos.

Pensamos que nuestra casa puede tener una serie de elementos que sean bonitos, pero dejamos a un lado, lo más importante, estos objetos deben tener un propósito. Por lo que, quizás con el paso del tiempo, nos deberemos dar cuenta de lo que puede pasar con ellos. Hay habitaciones en las que sentimos esa energía negativa que puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones y otras que parece que nos absorben por momentos. La manera de sentir las cosas en casa quizás tenga una serie de objetivos que desconoceremos por completo.

Bloquea la energía positiva este error garrafal, según el Feng Shui

Lo que necesitamos en nuestra casa es que todo fluya con total normalidad, ser consciente de que cualquier error, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunos cambios que serán esenciales y que acabarán marcando estos días.

Tocará estar muy pendientes de lo que nos dicen, unas energías que van de la mano de una serie de situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Es momento de pensar en lo que parece que acabará siendo una realidad en breve.

Esos espejos que se han convertido en un objeto decorativo que nos apasiona, quizás no estarán colocados de la mejor forma posible. Los expertos en el arte del Feng Shui saben perfectamente la manera en la que los debemos disponer para que nos aporten aquello que deseamos y más.

A partir de ahora dejarás de seguir una tendencia que, sin duda alguna, notas que no te ayuda, sino todo lo contrario, puede estar perjudicándonos, sin que nos demos cuenta de su poder.

Este es el error garrafal que todos cometemos con los espejos

El error garrafal que todos cometemos con los espejos es algo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Los expertos en la manera de analizar la manera en la que las energías fluyen nos dan más de una sorpresa inesperada.

Los expertos de Artalo nos explican la mejor manera de colocar estos espejos que pueden acabar generando una energía equivocada, según el Feng Shui:

En las entradas: los espejos no deben colocarse justo enfrente de la puerta principal, ya que pueden reflejar la energía positiva entrante hacia el exterior. En su lugar, colóquelos junto a la puerta.

En el comedor: Debe reflejar la mesa, lo que aumenta la sensación de abundancia.

En el salón: Aquí, un espejo puede reflejar la vista de la naturaleza que rodea su casa o resaltar un elemento atractivo de la habitación, como una chimenea o una obra de arte.

Evítelo en los dormitorios: En el Feng Shui, un espejo no debe reflejar la cama, ya que puede interrumpir el sueño, aumentar la confusión energética, disipar la energía personal y traer sueños desagradables, afectando así negativamente a la paz y la regeneración. Por lo tanto, es mejor colocarlo en otras partes de la casa.

Siguiendo con la misma explicación, la forma también es importante: «A la hora de elegir un espejo, la forma, el tamaño y el marco son importantes. Los espejos redondos, orgánicos y ovalados son los preferidos por sus suaves curvas que representan la armonía. Los espejos deben colocarse a la altura de los ojos y reflejar imágenes completas; los reflejos parciales pueden simbolizar energías inacabadas o divididas. Los espejos tampoco deben ser demasiado grandes en proporción al espacio para no dominar y crear desarmonía».

A partir de ahora ya sabes cómo colocar correctamente los espejos, pero también la forma que deben tener. Siempre es importante conocer el significado de cada elemento que tenemos en casa y que solemos colocar para aportar un plus de buenas sensaciones que quizás hasta el momento no hubiéramos tenido en consideración. Son tiempos de cambios que hasta el momento no pensábamos que fueran tan exactos.

Es momento de apostar claramente por obtener los mejores espejos que, sin duda alguna, además de decorar, nos darán luz y aportarán esa energía positiva que queremos incorporar para nuestra casa.