Carlos Alcaraz – Jannik Sinner en el Six Kings Slam: horario y dónde ver en directo gratis y por TV el partido de tenis

Carlos Alcaraz se enfrenta a Jannik Sinner este sábado en la final del Six Kings Slam, que se celebra en Riad, capital de Arabia Saudí. El murciano, clasificado directamente para semifinales, ganó a Fritz, mientras que el italiano hizo lo propio ante Djokovic, en la que es la segunda edición del torneo de exhibición. Este clásico moderno del tenis reeditará la final de los tres últimos Grand Slams del curso. El partidazo se disputará en el ANB Arena.

A qué hora es el partido entre Alcaraz vs Sinner en el Six Kings Slam

Carlos Alcaraz busca ganar este Six Kings Slam 2025, al que ha llegado tras perderse el Masters 1000 de Shanghái, donde renunció a estar por los problemas en el tobillo. La última aparición del jugador español fue en Tokio, donde se llevó el triunfo y asentó su primera posición al frente del ranking ATP. Reapareció en semis ante Fritz, ganando 6-4 y 6-2.

Ahora, Alcaraz se mide al italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo y al que precisamente ganó en el último Grand Slam del curso, el US Open 2025. En esa final celebrada en Nueva York, el del Palmar se impuso por tres sets a uno para certificar un nuevo título y asaltar como número 1 del mundo.

Horario del partido de Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam

Carlos Alcaraz llegaba a este Six Kings Slam como uno de los cabezas de serie del torneo. De hecho, no fue uno de los cuatro jugadores que tuvo que pasar por la primera ronda. Tanto él como Djokovic accedieron directamente a las semifinales, esperando un rival procedente de la primera ronda, una especie de cuartos de final aunque sólo con dos partidos. Allí, Jannik Sinner se medía a Stefanos Tsitsipas en busca de una cita en semis contra el serbio, mientras que Alcaraz esperaba al rival proveniente del duelo entre Fritz y Zverev.

Finalmente, fue el estadounidense el que se impuso al alemán y se citó con Alcaraz, en la reedición de la final del ATP 500 de Tokio, volviendo a ganar a Fritz en Arabia Saudí. Por su parte, Sinner ganó a Djokovic, citándose para el sábado con el español. Los dos se verán las caras en un partido que se celebrará en el ANB Arena de Riad, a no antes de las 20:00 horas peninsulares –hora menos en Canarias– y que se podrá seguir en directo.

Dónde ver hoy el torneo de Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva los diferentes partidos que se disputen en el torneo que se está jugando en Arabia Saudí fue Netflix. Este Carlos Alcaraz – Jannik Sinner que corresponde a las semifinales del Six Kings Slam se podrá ver en directo por televisión a través de la citada plataforma. El sábado se podrán seguir el partido por el tercer puesto y la final.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Fritz del Six Kings Slam 2025

Todos los aficionados a este deporte que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Carlos Alcaraz – Sinner de semifinales del Six Kings Slam, podrán hacerlo por la radio, puesto que las emisoras habituales como son Radio Marca, Cope, SER, RNE u Onda Cero podrán conectar con todo lo que suceda en Riad durante el partido del Six Kings Slam.