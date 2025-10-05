Sinner se retira cojo y acalambrado en Shanghái y hace a Alcaraz más numero uno

Cuando se volvió a reabrir el cajón del calendario tenístico, con la reclamación de Djokovic a los tenistas para que tomaran más medidas además de verbalizar las quejas, cuando se cobró la lesión del número dos del mundo. Sinner sufría ante Griekspoor en el tercer set cuando no pudo aguantar los calambres y se vio obligado a retirarse cojeando del Masters 1.000 de Shanghái tras haber sido masajeado por el médico.

El cuerpo de Sinner dijo basta en plena medianoche china, a 30 grados y con 90% de humedad. «No es la forma en la que quieres ganar, las condiciones están siendo brutales toda la semana. Y eso que hemos tenido la suerte de jugar por la noche, sin sol… Lo siento por él, le deseo una pronta recuperación», aseguró Griekspoor tras acabar el partido. La retirada de Sinner tiene consecuencias en el ranking de la ATP.

El italiano cabalga segundo, por detrás de un Alcaraz que le arrebató el trono tras imponerse en la final del US Open. Jannik opositaba a recuperar el número uno si vencía en Shanghái, Viena, Masters 1.000 París-Bercy y ATP Finals. Sinner se queda a 1.340 puntos de Alcaraz, teniendo en cuenta además que también deberá defender el título en la Copa de Maestros de Turín, a mediados de noviembre.

Alcaraz y Sinner se reencontrarán en París, para la disputa del último Masters 1.000 de la temporada. Cita que oposita a ser clave, ya que Jannik no lo jugó la temporada pasada y Carlitos cayó demasiado pronto, por lo que el campeón asestaría un golpe importante. Posteriormente, Sinner defenderá su corona y el pleno de puntos en las ATP Finals, mientras que Alcaraz tiene margen de mejora respecto a la temporada pasada.

Es decir, Sinner podría sumar como máximo 1.500 puntos si se impone en Viena y París-Bercy y perdería 1.000 y 1.500 si no revalida sus coronas en Shanghái (no lo ha hecho) y las ATP Finals. El final de curso es más exigente para el italiano que para el murciano, cuyo espacio de mejora es mayor. Únicamente dejará de ganar 200 en Shanghái, 100 en París y 200 en las ATP Finals. Mientras que podría ganar 2.100 puntos.