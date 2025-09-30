Alcaraz anuncia que no estará en Shanghái: «La mejor decisión es descansar y recuperarme»

Carlos Alcaraz ha anunciado que no jugará el Masters 1000 de Shanghái. Después de coronarse en Tokio tras vencer a Fritz, el tenista murciano no estará por problemas físicos que ha ido arrastrando estos últimos días en la competición nipona. Una decisión que ha venido de la mano desde que se torció el tobillo en primera ronda y que le obligó a estar vendado durante todo el torneo.

«Estoy muy decepcionado por anunciar que no podré jugar el Rolex Shanghai Masters este año. Desafortunadamente, he estado luchando con algunos problemas físicos y, después de discutirlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme», afirmó el número uno del mundo en una publicación en su cuenta de Instagram.

Alcaraz apuntó que tenía «muchas ganas» de volver a jugar ante la afición de Shanghai. «Espero volver pronto y ver a mis seguidores chinos el año que viene», concluye el comunicado.

Una lesión que frena a Carlos Alcaraz

El tenista murciano sufrió una torcedura de tobillo en la primera ronda del torneo de Tokio ante Sebastián Baez, que provocó que fuera atendido por los médicos de la ATP. A pesar de poder haber seguido disputando el torneo, en el que ha acabado llevándose el título, parece que las molestias no han desaparecido por completo.

Así, el siguiente escenario en el que se espera al español será el Masters 1000 de París, que arranca el próximo 28 de octubre, aunque podría reaparecer antes en el ATP 500 de Viena o Basilea. Un contratiempo para el número uno del mundo, que se ha visto obligado a tener que parar pensando en la recta final del año para así defender el puesto respecto a Jannik Sinner. En caso de que el italiano gane en Pekín, el colchón que tiene de puntos de diferencia (760) hace que no peligre la cima para el murciano hasta su vuelta.