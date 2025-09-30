El enfado monumental de Alcaraz con el árbitro en pleno partido: «No has jugado al tenis en tu vida»

Caminaba el partido por el ecuador del primer set, con Fritz abrazado al servicio y Alcaraz buscando la quiebra, cuando el juez de silla, el bueno de Fergus Murphy, amonestó al tenista murciano. El warning llegó después de un punto largo cuando Carlitos se tomó unos segundos antes de sacar para coger aire y seguir jugando.

Alcaraz esperó a que acabara el juego y llegara el cambio de lado para dirigirse al árbitro y manifestar su enfado. «¿Ves normal que yo acabe un punto largo en la red y luego apenas tenga tiempo para ir a por las pelotas y no tenga tiempo para descansar? ¿Lo ves normal o no? Ok, no has jugado al tenis en tu vida», le dijo.