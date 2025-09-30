Alcaraz rompe su techo y ya acecha la mejor temporada de la última década en el tenis

Vuelve a volar Alcaraz, esta vez sobre Tokio, territorio inhóspito para su vitrina hasta ahora. Rinde a Fritz y levanta su octavo título del año que le eleva como mejor tenista del mundo. «No hay otro como él», dice el estadounidense, fundido al tenis del murciano. El triunfo en el país nipón supone su victoria número 67 de una temporada que ya es la más ganadora de su carrera.

Nunca ha ganado tantos partidos como en 2025. Sus registros son transversales, pues oposita a convertirse en el tenista que más partidos ha ganado en un mismo curso. Siempre dentro del marco de la Era Open. Si Alcaraz mantiene el ritmo en lo que queda de temporada podría superar las 82 victorias de Djokovic conseguidas en 2015, la temporada más ganadora del tenista serbio.

El murciano suma 67 victorias y todavía tiene por delante los Masters 1.000 de Shanghái y París-Bercy, las ATP Finals, Six Kings Slam y Copa Davis. A Alcaraz, si todo sigue su curso, le quedan por disputar, entre los dos mencionados Masters y las ATP Finals, unos 20 partidos aproximadamente en lo que resta de año. Y necesita imponerse en 18 partidos para alcanzar las 83 y superar las 82 de Djokovic.

Por detrás quedarían las 78 de Murray en 2016 y las 73 de Sinner del año pasado. Cabe mencionar que la temporada más ganadora de Nadal en la última década fue de 68 triunfos. En cuanto a títulos, el murciano puede igualar las mejores temporada de Nadal y Djokovic, en 2005 y 2015 respectivamente, con once títulos cada uno, mientras que Federer alzó 12 en 2006. Carlitos deberá ganar los tres torneos que le quedan en su calendario a final de año para igualar a los dos primeros tenistas mencionados.

Alcaraz prolonga una 2025 mágico. Desde Miami, a finales de marzo, cuando sucumbió ante Goffin, el murciano a alcanzado la final en todos los torneos que ha disputado. En Tokio disputó su décima final del año, novena consecutiva, y levantó su octavo título. Desde la mencionada eliminación ha conseguido 52 victorias y únicamente dos derrotas. Y todavía quedan dos meses de temporada.