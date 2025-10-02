Djokovic ataca a Alcaraz por el calendario: «Hay que hacer algo más que hablar en ruedas de prensa»

Camina el tenis de manera inexorable hacia el estrangulamiento. Cada vez hay más exhibiciones, se mantiene la misma cantidad de torneos, los Masters 1.000 duran una semana más y el calendario apenas tiene oxígeno. Es la mayor queja de los tenistas, aunque también un arma de doble filo pues a más partidos más prize money. Sin embargo, las voces contrarias se han multiplicado a lo largo de los últimos años. Alcaraz, como otros tenistas, se ha manifestado en varias ocasiones, pero la acción sólo se verbaliza y Djokovic pide ahora que se vaya un paso más.

«Veo a muchos jugadores hablando de que hay obligaciones en cuanto a los torneos que disputar, pero son para tener un bonus económico. Hay muchas exhibiciones a las que se apuntan, así que todo es un poco contradictorio. Hay un fuerte monopolio en la toma de decisiones en el tenis, creado durante décadas y mucha gente no quiere cambiar eso. Lo que puedo decir es que los tenistas no estamos suficientemente unidos», explicó el serbio.

Las declaraciones de Djokovic se producen dentro del marco del Masters 1.000 de Shanghái del que se ha bajado Alcaraz para descansar y después de que el murciano se apuntara a una exhibición con Fonseca en Miami. Carlitos también se batirá en el millonario torneo del Six Kings Slam que tampoco es oficial. Cabe recordar que esta temporada, excepto el Masters 1.000 de Madrid, apenas se ha ausentado de torneos.

Djokovic fue un paso más en su monólogo y atacó indirectamente a Alcaraz. «Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y esfuerzo necesario para cambiar las cosas. Se necesita que los mejores del mundo se pongan manos a la obra, entiendan bien cómo funciona todo y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa. Lo sé por experiencia propia», zanjó el balcánico.

Djokovic choca con Alcaraz por el calendario

Las palabras de Djokovic se producen después de que Alcaraz cargara contra el calendario. «Es muy ajustado. Tienen que hacer algo con él. Creo que hay demasiados torneos obligatorios y demasiados seguidos. Impusieron reglas que nos obligan a jugar torneos Masters 1000, Masters 500… Pero hay demasiadas reglas que a nosotros, como tenistas, no se nos permite elegir si jugar o no», inició el murciano.

Y amplió su manifestación. «Siendo sincero, tengo que considerar en el futuro si tengo que saltarme algunos torneos obligatorios sólo para mantener mi condición física y mi buena forma. Obviamente, va más allá de la condición física. Creo que mentalmente también es muy exigente, jugar tantos torneos obligatorios seguidos o jugar tantos torneos sin tener días para descansar mentalmente. Consideraré saltarme algunos torneos obligatorios por mi propio bien», dejó claro.