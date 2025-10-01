Sinner responde a Alcaraz en Pekín y mantiene el pulso

Apenas 24 horas después del golpe de Alcaraz llega la respuesta. El murciano alza el trofeo al cielo de Tokio y Sinner, un día después, hace lo propio en Pekín, precisamente donde el año pasado ambos firmaron una batalla mastodóntica. Se la llevó el Alcaraz, que en ese momento opositaba a destronar a Sinner del trono del tenis.

Lo consiguió hace tres semanas, en el mismo lugar en el que lo alcanzó por primera vez hace tres años. Ganó el US Open, donde ajustició precisamente a su archienemigo. Ahora la situación ha cambiado. Alcaraz gobierna y Sinner ya ejerce presión. Su victoria en Pekín le permite restar 170 puntos al murciano y comprimir la pelea por el trono del tenis. Punto a punto que diría Simeone si el tenis fuera su oficio.

El calendario de ambos es contrario. Sinner competirá en el Masters 1.000 de Shanghái del que Alcaraz se ha bajado por fatiga; en el Masters 1.000 de París-Bercy, el ATP 500 de Viena y las ATP Finals de Turín. No se ha alistado, de momento, en la Copa Davis de Bolonia. Vayamos por partes, en Shanghái defenderá los 1.000 puntos de campeón y revalida su corona y se impone posteriormente en Viena, recuperaría el número uno del mundo.

Ambos se reencontrarían en París, para la disputa del último Masters 1.000 de la temporada. Cita que oposita a ser clave, ya que Sinner no lo jugó la temporada pasada y Alcaraz cayó demasiado pronto, por lo que el campeón asestaría un golpe importante. Posteriormente, Sinner defenderá su corona y el pleno de puntos en las ATP Finals, mientras que Alcaraz tiene margen de mejora respecto a la temporada pasada.

Es decir, Sinner podría sumar como máximo 1.500 puntos si se impone en Viena y París-Bercy y perdería 1.000 y 1.500 si no revalidad sus coronas en Shanghái y las ATP Finals. El final de curso es más exigente para el italiano que para el murciano, cuyo espacio de mejora es mayor. Únicamente dejará de ganar 200 en Shanghái, 100 en París y 200 en las ATP Finals. Mientras que podría ganar 2.100 puntos.