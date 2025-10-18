Carlos Alcaraz – Jannik Sinner en directo hoy: sigue el partido del Six Kings Slam en vivo
Sigue la final del torneo de exhibición entre los dos mejores tenistas del mundo
Los dos mejores tenistas del mundo se vuelven a ver las caras antes del cierre de la temporada de tenis. Lo hacen en la final de la segunda edición del torneo de exhibición Six Kings Slams, sin puntos pero con un botín de seis millones de euros en juego. Sigue en directo en OKDIARIO el partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Riad.
Después de la victoria del tenista español en el US Open, Alcaraz y Sinner se vuelven a enfrentar por sexta vez, todas ellas en finales. Además de en la de Estados Unidos y la de este sábado en el Six Kings Slam, Roma, Cincinnati, Roland Garros y Wimbledon disfrutaron de la lucha entre los dos gigantes del momento. En total, el ganador del Six Kings Slam se embolsará seis millones de dólares en menos de una semana.
Para hacerse una idea de la barbaridad que es, el US Open, que es el Grand Slam que más dinero reparte, daba este año 5 millones de dólares a su campeón. En este caso fue Carlos Alcaraz. Pero el Six Kings Slam que se ha celebrado en Riad estos días ha repartido un millón más para el ganador y dos millones y medio más en total.
Por eso nadie se quiere perder esta cita. Cada partido entre estos dos gigantes es una batalla distinta. El ganador terminará con una sonrisa por doble motivo: ganar a su máximo rival y llevarse un premio de más de siete millones de dólares por salir campeón. La final la protagonizan los mismos actores que la temporada pasada. Se la adjudicó Sinner. Ahora Alcaraz busca reinar en el desierto.
¿A qué hora empieza el partido entre Alcaraz y Sinner?
Alcaraz venció en la reedición de la final del ATP 500 de Tokio, volviendo a ganar a Fritz en Arabia Saudí. Por su parte, Sinner ganó a Djokovic, citándose para el sábado con el español. Los dos se verán las caras en un partido que se celebrará en el ANB Arena de Riad, no antes de las 20:00 horas hora española (21:00 hora local).
¿Dónde ver el partido Carlos Alcaraz – Jannik Sinner en directo hoy?
El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva los diferentes partidos que se disputen en el torneo que se está jugando en Arabia Saudí fue Netflix. Este Carlos Alcaraz – Jannik Sinner que corresponde a las semifinales del Six Kings Slam se podrá ver en directo por televisión a través de la citada plataforma. El sábado se podrán seguir el partido por el tercer puesto y la final.
Bienvenidos a la final entre Alcaraz y Sinner
¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva final entre Alcaraz y Sinner. Esta vez en un torneo amistoso que se disputa de manera exprés en Arabia Saudí. A las 20:00 horas peninsular arrancará un nuevo cara a cara entre los dos mejores tenistas del mundo.
El partido de Alcaraz y Sinner de hoy empieza antes de tiempo
La finalísima del Six Kings Slam está más cerca de empezar. El partido por el tercer y cuarto puesto que jugaban Fritz y Djokovic acaba de terminar por la retirada del balcánico cuando se acababa de terminar el primer set. Se reproducen los problemas físicos de Novak.