Carlos Alcaraz – Jannik Sinner en directo hoy: sigue el partido del Six Kings Slam en vivo

Los dos mejores tenistas del mundo se vuelven a ver las caras antes del cierre de la temporada de tenis. Lo hacen en la final de la segunda edición del torneo de exhibición Six Kings Slams, sin puntos pero con un botín de seis millones de euros en juego. Sigue en directo en OKDIARIO el partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Riad.

Después de la victoria del tenista español en el US Open, Alcaraz y Sinner se vuelven a enfrentar por sexta vez, todas ellas en finales. Además de en la de Estados Unidos y la de este sábado en el Six Kings Slam, Roma, Cincinnati, Roland Garros y Wimbledon disfrutaron de la lucha entre los dos gigantes del momento. En total, el ganador del Six Kings Slam se embolsará seis millones de dólares en menos de una semana.

Para hacerse una idea de la barbaridad que es, el US Open, que es el Grand Slam que más dinero reparte, daba este año 5 millones de dólares a su campeón. En este caso fue Carlos Alcaraz. Pero el Six Kings Slam que se ha celebrado en Riad estos días ha repartido un millón más para el ganador y dos millones y medio más en total.

Por eso nadie se quiere perder esta cita. Cada partido entre estos dos gigantes es una batalla distinta. El ganador terminará con una sonrisa por doble motivo: ganar a su máximo rival y llevarse un premio de más de siete millones de dólares por salir campeón. La final la protagonizan los mismos actores que la temporada pasada. Se la adjudicó Sinner. Ahora Alcaraz busca reinar en el desierto.