Limpiar esto con papel de cocina parece práctico pero es un error garrafal: «Estás dañando la superficie»

El papel de cocina es un gran aliado para secar superficies gracias a su capacidad de absorción. Sin embargo, aunque resulta muy práctico, no siempre es la mejor opción para la limpieza del hogar; utilizarlo en determinados objetos puede ocasionar rayones y arañazos que los arruinen por completo. Esto no quiere decir que el uso del papel de cocina esté prohibido, pero hay que conocer sus limitaciones.

Se puede utilizar para secar derrames en la cocina o limpiar utensilios de uso cotidiano, pero no es la mejor opción para materiales delicados. En este caso, lo mejor es contar con paños de microfibra, trapos de algodón suave, plumeros o rasquetas de goma, según el material a limpiar. Además, para unos resultados eficientes y duraderos, se deben usar productos de limpieza específicos.

1. Pantallas electrónicas

La pantalla de los televisores, ordenadores, tablets y móviles es extremadamente frágil y delicada. Las fibras del papel de cocina pueden desprenderse y provocar pequeños rayones que, con el tiempo, se vuelven permanentes. Además, si se utiliza con productos de limpieza agresivos, las marcas pueden empeorar, dejando manchas difíciles de eliminar.

Para mantener las pantallas limpias, lo más recomendable es utilizar un paño de microfibra, el cual atrapa el polvo y no deja pelusa. Los expertos recomiendan humedecerlo con agua destilada a un producto específico para pantallas, evitando rociar directamente el líquido sobre el dispositivo.

2. Acero inoxidable

Los electrodomésticos de acero inoxidable son muy habituales en las cocinas modernas, ya que son fáciles de limpiar y aportan un toque de elegancia y sofisticación. Sin embargo, su limpieza requiere ciertos cuidados. El papel de cocina puede dejar rayones visibles y opacar el brillo natural del material.

Lo ideal es utilizar a trapos de microfibra o de algodón suave, que permiten pulir la superficie sin riesgo. Para mantener el brillo y prolongar la vida útil del electrodoméstico, lo que recomiendan los expertos es aplicar un limpiador específico para acero inoxidable y secar inmediatamente con un paño seco. Además, es importante limpiar siguiendo la dirección de la veta para evitar marcas visibles.

3. Ventanas y espejos

Aunque a menudo se recurre al papel de cocina para secar cristales, las fibras del papel tienden a desprenderse, quedando pegadas al cristal y dejando manchas o rayas que dificultan la limpieza. Para obtener un resultado impecable, es preferible combinar una rasqueta de goma con un paño de microfibra.

El procedimiento es muy simple. Lo primero es aplicar el limpiador sobre el espejo con la ventana. Luego, se retira el exceso de líquido con la rasqueta y, por último, se seca con un paño limpio y seco.

4. Joyería y objetos delicados

Los accesorios de metal, las joyas con piedras preciosas y la bisutería fina requieren un gran cuidado. Limpiarlos con papel de cocina puede causar rayones o dejar fibras atrapadas en los detalles más pequeños. Además, el roce constante puede deteriorar los acabados.

Lo mejor es utilizar paños de microfibra diseñados para pulir metales y piedras, que no desprenden fibras y permiten un mantenimiento seguro. Para limpiar joyas cen profundidad, se puede utilizar agua tibia y jabón neutro, frotando suavemente con un cepillo de cerdas suaves y secando con un paño adecuado.

5. Superficies de madera

La madera es un material muy elegante, pero también muy delicado. Al limpiar con papel de cocina, el polvo no se retira correctamente y, en su lugar, puede esparcirse por la superficie o quedarse atrapado en las vetas. Con el tiempo, esto puede rayar o dañar la madera, especialmente si está barnizada o encerada.

La mejor opción para mantener la madera como nueva es usar plumeros de microfibra, que atrapan las partículas de polvo y alérgenos sin dejar marcas. Para la suciedad más resistente, se puede utilizar un paño ligeramente humedecido con agua o limpiadores específicos.

Recomendaciones generales para el hogar

• si colocas un trozo de papel de cocina en las bolsas de ensalada conseguirás que se conserve más frescas y duren más tiempo 🥬 el papel absorberá la humedad 💦 • guarda la fruta como fresas, arándanos y frambuesas 🍓🫐 en un tupper con un papel de cocina mojado. Aguantarán más frescas 🙌🏼💦 • si colocas un rollo de papel o de papel de vater dentro de la nevera conseguirás que el papel absorba la humedad y evitarás que se generen bacterias, moho e incluso hongos! 🦠

Por último, cabe señalar que el papel de cocina tiene un amplio abanico de usos en el hogar. Por ejemplo, si colocas un trozo de papel de cocina en las bolsas de ensalada, absorberá la humedad y ayudará a que las hojas se mantengan frescas por más tiempo. Éste sencillo truco evita que las verduras se marchiten rápidamente y prolonga su vida útil. Incluso puedes colocar un rollo de papel de cocina o papel higiénico dentro de la nevera: absorberá la humedad, evitará moho, hongos y la aparición de bacterias.