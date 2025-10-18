Confirmado oficialmente por un veterinario: estas son las 5 mejores razas de gato para tener en casa

Quienes han convivido con un gato alguna vez saben que estos animales son mucho más que simples mascotas. A pesar de su reputación como ariscos e independientes, pueden llegar a desarrollar lazos muy estrechos con sus dueños. Desde la antigüedad, los gatos han estado presentes en nuestros hogares; son simpáticos, inteligentes, elegantes y, lo más importante, grandes compañeros. Si estás pensando en adoptar un gato, es normal preguntarse qué razas se adaptan mejor a la vida en casa.

No todos los gatos son iguales: algunos son más activos, otros prefieren la tranquilidad, hay quienes demandan mucha atención y otros que valoran su espacio. Con más de 70 razas reconocidas oficialmente, tomar la decisión puede resultar abrumador. Para ayudarte a tomar una decisión, éstas son las seis razas de gatos que mejor se adaptan a la vida doméstica según el veterinario Amir Anwary, con medio millón de seguidores en TikTok.

Las mejores razas de gato para tener como mascota

Adoptar un gato requiere conocer el carácter y las necesidades de cada una de las razas. Aunque todos los gatos tienen su encanto, algunas razas destacan por su capacidad de adaptación, su cariño y su disposición para convivir con humanos.

6. Siamés: energía, inteligencia y mucha conversación

Los siameses son felinos muy inteligentes y les encanta interactuar con las personas que forman parte de su entorno. De hecho, no dudan en «hablarte» constantemente, emitiendo maullidos, chillidos y otros sonidos para expresar lo que sienten. Necesitan atención, juegos y estímulos constantes..

Además, se adaptan bien a vivir con otros gatos, con perros e incluso con niños. Son muy juguetones, y si les das cariño, te devolverán afecto en grandes dosis. Si buscas un gato que realmente forme parte activa del hogar, el siamés puede ser tu mejor elección.

5. Persa: calma y elegancia en estado puro

Si prefieres un gato más tranquilo y relajado, el persa podría conquistarte desde el primer momento. Esta raza, que tiene sus raíces en la antigua Persia, es sinónimo de serenidad. Con su pelaje largo y sedoso, sus ojos grandes y expresivos, y su rostro chato y plano, los gatos persas tienen una apariencia regia que no pasa desapercibida.

Pero más allá de su aspecto, su carácter es lo que los convierte en los reyes del sofá. Son tranquilos, poco dados a los sobresaltos, y disfrutan pasar gran parte del día descansando en su rincón favorito. Les gusta la compañía humana, pero no son pegajosos; pueden pasar horas cerca de ti sin exigir atención constante.

4. Maine Coon: el gigante amable de la casa

El Maine Coon es probablemente la raza de gato doméstico más grande del mundo. Originario del noreste de Estados Unidos, concretamente del estado de Maine, estos gatos impresionan por su tamaño (algunos machos superan los 8 kilos), pero también por su dulzura.

Aunque mantienen cierta independencia, son gatos cariñosos, muy tolerantes con los niños y compatibles con otras mascotas. Además, se adaptan bien al frío gracias a su pelaje grueso, y suelen mostrar comportamientos curiosos como el gusto por el agua.

3. Sphynx (Esfinge): ternura sin pelo

Aunque su aspecto sin pelaje puede causar impresión al principio, el gato sphynx es una de las razas más cariñosas que existen. Contrario a lo que su imagen «extraterrestre» podría sugerir, estos gatos buscan constantemente el contacto físico, el calor humano y la interacción.

Eso sí, al no tener un pelaje que los proteja, son sensibles al frío y requieren ciertos cuidados especiales, como baños frecuentes para eliminar el exceso de grasa en la piel. También es importante tener en cuenta que, aunque no suelten pelo, no son hipoalergénicos. Aun así, si buscas un gato lleno de personalidad, original y muy tierno, el sphynx puede sorprenderte gratamente.

2. Fold Escocés: dulzura con orejas únicas

El Scottish Fold, o Fold Escocés, es fácil de reconocer por sus encantadoras orejas dobladas hacia adelante, que le dan un aspecto permanente de gatito curioso. Esta peculiaridad es fruto de una mutación genética, y le aporta un aire adorable que lo ha hecho famoso en redes sociales.

Estos gatos son extremadamente tranquilos y adaptables. Suelen tener una complexión compacta, un rostro redondeado y unos ojos grandes y expresivos que parecen estar siempre pidiendo mimos. Son sociables, pacíficos y no suelen alterarse con facilidad.

1. Ragdoll: el gato perfecto para la vida en casa

En lo más alto del ranking encontramos al ragdoll, una raza que parece hecha a medida para convivir en el hogar. Su nombre, que significa literalmente «muñeca de trapo», se debe a su curiosa costumbre de relajar todo el cuerpo cuando lo coges en brazos.

Son gatos que se entregan por completo a sus dueños, y lo demuestran con su actitud tranquila, paciente y extremadamente cariñosa. Además, no maúllan en exceso y su voz es tan suave que apenas se percibe.

Desde el juguetón siamés hasta el relajado ragdoll, pasando por el majestuoso Maine Coon o el peculiar sphynx, hay un gato ideal para cada hogar. Lo importante es tener claro cuánto tiempo y atención puedes ofrecerle, y buscar un compañero que se adapte a tu estilo de vida.