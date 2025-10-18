Cuándo juega el Real Madrid contra el Getafe y cómo ver el derbi en directo y en vivo gratis el partido de Liga

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Getafe - Real Madrid de la Liga El Getafe - Real Madrid corresponde a la jornada 9 de la Liga y se disputará en el Coliseum El Real Madrid buscará ganar el derbi para conseguir mantener el liderato de la clasificación de la Liga

El Getafe recibe al Real Madrid en el Coliseum para disputar un derbi que promete ser apasionante. La Liga regresa con la jornada 9 después de este parón de selecciones al que el cuadro que dirige Xabi Alonso se fue como líder de la clasificación, así que lo único que esperan es lograr la victoria para llegar al Clásico de la próxima semana en lo más alto de la tabla. Te contamos cuándo se juega, el horario y el canal de televisión para ver este partidazo en directo.

Cuándo juega el Real Madrid el partido de la Liga contra el Getafe

El Real Madrid visita el Coliseum para enfrentarse al Getafe en el partido que corresponde a la jornada 9 de la Liga. Los de Xabi Alonso regresan a la competición después del parón de selecciones y la idea es clara: ganar y conservar el liderato de la clasificación. Antes de la ventana internacional la derrota del Barcelona sirvió a los de Concha Espina para marcharse dos semanas en lo más alto de la clasificación y ahora esperan poder sumar un nuevo triunfo ante el cuadro azulón para afrontar estas semanas de la mejor manera, ya que tienen un calendario complicado por delante.

A qué hora juega el Real Madrid y cuál es el horario del partido contra el Getafe

La Liga ha programado este apasionante derbi Getafe – Real Madrid que corresponde a la jornada 9 del campeonato liguero nacional para este domingo 19 de octubre. El organismo que dirige Javier Tebas ha fijado el horario de este choque a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados para que el duelo entre azulones y merengues pueda arrancar de manera puntual en el Coliseum.

Dónde ver el Getafe vs Real Madrid gratis en directo por televisión y online

Movistar+ fue uno de los medios de comunicación que compró una parte de los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país una parte del campeonato nacional liguero. Este Getafe – Real Madrid que corresponde a la jornada 9 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través de los canales Movistar+ Plus y Movistar la Liga. El primero de ellos está incluido en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que el segundo forma parte de un paquete que habrá que tener contratado para disfrutar de todo lo que ocurra en el Coliseum.

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto azulón, del cuadro madridista y los seguidores del campeonato liguero de nuestro país podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Getafe – Real Madrid de la jornada 9 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, mientras que este operador también ofrece a sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el Coliseum.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en el campeonato liguero, donde estamos prestando especial atención al club de Chamartín. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Getafe – Real Madrid de la jornada 9 de la Liga desde una hora y media antes de que el balón ruede en el Coliseum. Una vez acabe el choque publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el estadio del conjunto azulón.

Dónde escuchar por radio en directo el partido Getafe – Real Madrid

Todos los aficionados de ambos equipos que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Getafe – Real Madrid de la jornada 9 de la Liga tienen que saber que podrán escuchar gratis por la radio todo lo que suceda en este derbi capitalino. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Coliseum para contar el minuto a minuto de lo que esté sucediendo en este partidazo.

Dónde se juega el Getafe – Real Madrid y quién es el árbitro del derbi de la Liga

El Coliseum, al que se le retiró hace ya un tiempo el ‘apellido’ Alfonso Pérez, será el escenario donde el Getafe y el Real Madrid protagonizarán un derbi apasionante en la jornada 9 de la Liga. Este recinto fue inaugurado en 1998 y tiene un aforo de 16.500 aficionados, esperándose un ambientazo en el sur de la capital español para ver a estos dos equipos peleando por los tres puntos. En este recinto deportivo ha jugado dos encuentros amistosos la Selección y en 2010 se disputó la final de la Champions League femenina.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado XXX para que imparta justicia en este Getafe – Real Madrid de la jornada 9 de la Liga. XXX estará controlando todo en el VAR, por lo que tendrá que revisar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, si lo considera, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que se encontrará instalado en la banda del Coliseum.