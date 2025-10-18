El tobillo de Mbappé va a un «campo de minas»

Después de haber salido ileso del parón de selecciones al que llegó tocado, el tobillo de Mbappé se enfrentará este domingo a una prueba exigente, el Getafe de Bordalás, un equipo duro al que su leyenda –a veces negra– le precede. El delantero francés visitará por primera vez en su vida el Coliseum y lo hará como titular, Pichichi y líder de un Real Madrid que no puede dejarse puntos antes del Clásico del 26 de octubre.

«Jugar en Getafe es salir a un campo de minas». Los jugadores más veteranos del Real Madrid saben perfectamente lo que es jugar en el Coliseum ante los soldados de Bordalás, uno de los equipos de pierna más dura de la Liga. Curiosamente, Mbappé no jugó la temporada pasada en Getafe debido precisamente a unas molestias en el tobillo. Entonces Ancelotti, que tenía la final de Copa ante el Barcelona a tres días vista, decidió no arriesgar con Kylian y ahorrarle la visita al dentista Bordalás.

Mbappé, que venía entonces de ser silbado en el Bernabéu al sentarse en el palco frente al Athletic tras la eliminación de Champions contra el Arsenal, se saltó la visita al Coliseum y reapareció directamente en la final de La Cartuja. Ahora tendrá que vérselas ante el equipo de Bordalás, que tratará de llevar el partido a un escenario de mucha intensidad en los duelos y de interrumpir el juego del equipo de Xabi Alonso para que el Real Madrid no tenga ritmo.

Mbappé, ‘this is Getafe’

Históricamente, el Coliseum de Getafe –antes Alfonso Pérez– no ha sido un estadio sencillo para el Real Madrid. El equipo blanco ha rendido 20 visitas al estadio getafense desde que el equipo azulón subió a Primera división, categoría que jamás ha perdido desde entonces. Los blancos se han llevado la victoria en una docena de ocasiones, pero han sufrido cinco derrotas y también se han dejado tres empates. Es decir, que el Madrid no gana en el 40% de sus visitas al Coliseum. Ojito.

El Getafe de Bordalás, al que muchos equipos criminalizan como el ogro de la Liga, no es tan fiero como lo pintan al menos en la estadística. Fiero sí, pero el más fiero no. Es el tercero de la Liga en amarillas (20), sólo por detrás del Sevilla (28) y el Rayo (22), y el cuarto equipo en faltas señaladas (119), sólo superado por el Alavés (134), el Sevilla (128) y con casi las mismas que la Real Sociedad (120).

Kylian Mbappé se retiró tocado del último partido de Liga que disputó el Real Madrid ante el Villarreal justo antes del parón de selecciones. El francés viajó con su selección, se perdió tres entrenamientos, pero jugó sin problemas ante Azerbaiyán e incluso marcó un golazo. Sin embargo, en el minuto 80 se echó al suelo y regresó a Madrid, por lo que no disputó el segundo partido con Francia.

El delantero se ha ejercitado con normalidad en las dos últimas sesiones de entrenamiento previas al partido ante el Getafe, por lo que será titular en el Coliseum. Eso sí, Xabi Alonso podría liberarle de jugar los 90 minutos si el devenir del encuentro lo permite. En el horizonte, tras el partido ante el equipo de Bordalás, están los duelos frente a la Juventus en Champions, el Clásico del Bernabéu y la visita a Anfield. Casi nada.