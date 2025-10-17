Mbappé está preparado

El Real Madrid iniciará en el Coliseum este domingo a las 21:00 horas, contra el Getafe, un bloque -como le gusta calificarlo a Xabi Alonso- que marcará el devenir de los blancos y, por consiguiente, del donostiarra esta temporada. Tras el duelo contra los azulones, arrancará una serie de partidos en los que los madridistas deberán recibir a Juventus y Barcelona en el Santiago Bernabéu y visitar Anfield para medirse al Liverpool. Partidos de tronío para los que Mbappé estará preparado.

El mejor jugador del mundo y, por consiguiente, del Real Madrid, está preparado. El galo ha tenido unos días de descanso desde que jugó, marcó y puso punto final a su presencia con Francia ante Azerbaiyán el pasado jueves. En estos días ha descansado, ha oxigenado cuerpo y mente, y se ha recuperado en su totalidad de la dolencia que arrastró en el tobillo desde el duelo contra el Villarreal previo al parón FIFA.

Mbappé está recuperado y será titular este sábado en el Coliseum contra el Getafe. El francés volverá a los entrenamientos este viernes en Valdebebas y tendrá el tiempo suficiente para ponerse a tono de cara al encuentro del domingo. Y es que el Real Madrid de Xabi Alonso necesita la mejor versión de Kylian para marcar diferencias.

Mbappé suma 14 goles en los 10 partidos oficiales que ha jugado el Real Madrid en lo que va de temporada: nueve en Liga, donde es el máximo goleador con nueve dianas, y cinco en Champions, competición que también lidera en el apartado de máximo anotador. En definitiva, un jugador que marca la diferencia y que está preparado para sostener a los madridistas en un bloque de partidos tremendamente importantes. Y es que los blancos deben responder ante equipos grandes, y en las próximas semanas tendrán varias oportunidades para demostrar que están preparados para competir.

Máxima comunicación con Francia

El Real Madrid sabía desde el minuto uno que Mbappé se iba a quedar concentrado con Francia hasta el partido contra Azerbaiyán, que se celebró en el Parque de los Príncipes. La dolencia no era lo suficientemente grave como para renunciar a dicho encuentro, mientras que los preparadores galos se pusieron manos a la obra para mimar al crack francés.

Por lo tanto, en constante comunicación con los médicos del Real Madrid, Mbappé estuvo haciendo lo mismo a las órdenes de Deschamps que habría hecho estos días en Valdebebas, con una salvedad: iba a jugar el partido contra Azerbaiyán, tal y como sucedió. Y aquí es donde Mbappé hizo justo lo que quería.

El galo miró por el Real Madrid, con el que está plenamente comprometido, y también por su país, cuya selección capitanea. Nadie le puede acusar de no haber mostrado compromiso con los galos, y ha querido forzar para poder jugar en su país. Lo hizo y marcó un golazo. Y, después, sabía perfectamente que no iba a viajar a Islandia. Ese era el trato.