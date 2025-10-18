El Real Madrid pierde a Frohms y se encomienda a Misa los dos próximos meses

Duro varapalo para el Real Madrid femenino. El equipo blanco pierde a su portera titular, Merle Frohms, para los dos próximos meses por una rotura completa del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha y Misa Rodríguez volverá a la titularidad. La portera española no había disputado un sólo minuto este curso (la alemana fue titular en los siete partidos), pero tendrá una oportunidad por la grave lesión de su compañera.

«Tras las pruebas realizadas a nuestra jugadora Merle Frohms por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura completa del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. La jugadora llevará a cabo un tratamiento conservador», informó este sábado el club blanco.

Frohms, uno de los nuevos fichajes de esta temporada en el conjunto que entrena Pau Quesada, tuvo que ser sustituida en el minuto 16 del partido en París tras un golpe en la rodilla por la española Misa Rodríguez. Aunque el club no especificó en el comunicado la duración de la lesión, se prevé que la guardameta no pueda regresar a los terrenos de juego hasta 2026.

Durante el mismo encuentro, la delantera colombiana Linda Caicedo fue sustituida en el minuto 61 y es duda en la lista de convocadas para el partido de Liga F de este domingo ante el Levante.