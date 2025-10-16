Diez días de puesta a punto para el Clásico

El Real Madrid afronta el regreso del parón de selecciones con un gran objetivo a diez días vista: el Clásico del domingo 26 de octubre. Los de Xabi Alonso comienzan la cuenta atrás para volver a probarse en un gran partido y quitarse las dudas que surgieron tras el golpe de realidad en el derbi. Por el camino, el conjunto blanco tendrá dos partidos, ante Getafe y Juventus, para despejar varias de las incógnitas que mantiene de cara al duelo directo ante el FC Barcelona.

Los compromisos internacionales no han dado malas noticias en forma de lesiones importantes para el Real Madrid, pero sí han ‘devuelto’ a tres hombres clave con molestias. El que cuenta con un tiempo de baja más elevado, sobre el papel, es Dean Huijsen. El central sufrió una lesión en el sóleo de su pierna izquierda con la selección española el pasado 8 de octubre. Con un tiempo de recuperación estimado de entre 12 y 15 días, se perderá el duelo ante el Getafe y podría estar en Champions ante la Juventus.

El estado físico de Kylian Mbappé y Franco Mastantuono es otro de los temas a seguir hasta el Clásico. El ’10’ se retiró con molestias en el tobillo derecho del partido ante el Villarreal, previo al parón. Una dolencia que no le impidió jugar con Francia, pero que le obligó a ser sustituido ante Azerbaiyán. El galo regresó a Madrid, donde los servicios médicos del club descartaron una lesión importante. Mbappé se probará viernes y sábado de cara a la visita a Getafe. Mastantuono, por su parte, ya acumula dos entrenamientos junto al grupo y estará, salvo contratiempo, disponible para el domingo.

Problema lateral para el Clásico

Uno de las dudas a resolver de cara al partido ante el Barcelona surge en el lateral derecho. Dani Carvajal y Trent-Alexander Arnold apuran sus procesos de recuperación, en solitario y sin realizar trabajo de campo. No estarán en Getafe y, salvo recuperación inesperada del inglés, tampoco ante la Juventus. Ambos se marcan como objetivo el día señalado, el 26 de octubre.

Con Fede Valverde rindiendo a un gran nivel en la posición, pese a que manifestó no sentirse cómodo como lateral diestro, Xabi Alonso tendrá que tomar una decisión difícil de cara al Clásico. Mantener al uruguayo como ‘2’ o apostar por uno de los dos laterales diestros recién salidos de lesión.

El encaje de Jude Bellingham

Alonso ya se vio en una tesitura similar en el derbi, donde apostó por un Bellingham con poco rodaje para su once titular ante el Atlético de Madrid. El experimento no dio resultado, y así lo reconoció el técnico tolosarra tras el partido. El inglés no fue titular en Almaty, tres días después, ni ante el Villarreal en el partido previo al parón de selecciones.

El ‘5’ merengue no fue llamado por su selección y ha podido seguir sumando ritmo y recuperando sensaciones en Valdebebas. El encaje de Bellingham, uno de los principales artífices de la última Champions del Real Madrid, está siendo difícil tras su operación de hombro. Con Arda Güler brillando en la mediapunta, el inglés deberá recuperar su sitio; ya sea desplazando al turco a la banda derecha o retrasando su posición.

Con Valverde desplazado al lateral derecho, se libera un puesto en el centro del campo junto a Tchouaméni. Como posible acompañante del francés aparecen nombres como el del renacido Dani Ceballos, Camavinga o incluso Arda Güler con un rol similar al que tuvo en el Mundial de Clubes. Xabi Alonso tendrá diez días y dos partidos para dibujar un once ante el Barcelona que acabe con el historial negativo del Real Madrid en los partidos grandes durante el último año.