Federico Valverde sigue en estado de emergencia. No queda otra, al menos de momento. Y tiene pinta de que lo seguirá estando ante el Getafe y, salvo recuperación milagrosa de Trent Alexander-Arnold, frente a la Juventus. Lo que es seguro es que el uruguayo será el dueño del flanco diestro en el Coliseum el próximo domingo a las 21:00 horas. No hay otra opción y, aunque no sea su posición favorita -algo que ha hecho saber pública y privadamente-, no le quedará más remedio.

El Real Madrid se plantará en Getafe con una defensa que tendrá varias bajas, especialmente en el lateral derecho. Carvajal y Trent están realizando diferentes tipos de trabajo en el gimnasio y sobre el césped, de manera independiente, en Valdebebas. En el club blanco reconocen que progresan, pero no podrán estar contra los de Bordalás. Tampoco estarán para este encuentro Huijsen y Rüdiger, por lo que la única solución es que Asencio forme en el centro de la defensa junto a Militao y Valverde sea el lateral derecho.

Por lo tanto, Valverde será el lateral derecho contra el Getafe por segundo partido consecutivo. El uruguayo jugó en el costado diestro contra el Villarreal y rindió a un gran nivel. Y es que la realidad de la plantilla del Real Madrid es que, si no están Carvajal y Trent, el mejor lateral derecho que tiene Xabi Alonso en esta plantilla es el charrúa. Contra los madrileños repetirá en una posición que no le agrada, que solo ocupa en estados de emergencia, pero donde cumple a la perfección.

Valverde busca su espacio

Valverde va a ser lateral derecho solo en situaciones de emergencia. Cuando Xabi tenga a su disposición a Carvajal, a Trent o a ambos, el uruguayo formará en el centro del campo, aunque debe buscar su espacio. Y es que, hasta el momento, no se ha terminado de encontrar cómodo en la medular en lo que va de temporada.

Valverde siente que no es capaz de localizar su sitio. No se encuentra y lo está sufriendo. El charrúa percibe que no puede caer a la banda derecha porque siempre hay un jugador en esa posición, ya sea Mastantuono o Brahim. También tiene claro que no puede retrasarse, donde Tchouaméni domina su parcela. Y si ataca por el centro, se topa con Arda Güler. Está incómodo y enfadado consigo mismo porque sabe que esta situación no le permite mostrar su mejor versión y le lleva a pasar desapercibido en los partidos, pero también porque nadie parece capaz de darle una solución.

Valverde tiene que encontrar su posición. Si bien es cierto que donde más brilló en el Real Madrid fue cayendo a la banda derecha en la temporada 2021-2022, cuando se desplazó más al centro también creció. Sin embargo, ahora Xabi podría volver a ubicarle en esa posición donde tan buen rendimiento ofreció.

Por ello, uno de los planes de Xabi Alonso es reubicar a Valverde en los próximos encuentros en el costado derecho. El técnico tolosarra quiere probarle en el flanco derecho del ataque del Real Madrid para maximizar su potencial en la presión alta y para poder colocar cerca de Tchouaméni a Bellingham, Ceballos o Arda Güler.