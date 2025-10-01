«Tranquilidad absoluta» en el caso Valverde

«No hagamos novelas y estemos tranquilos», aseguraban en el día después desde el entorno de Fede Valverde. «No pasó nada, con Xabi la relación es buena y no jugó como en otras ocasiones no lo hizo Vinicius o tampoco fue alineado Carreras», añadían. La gente más cercana al segundo capitán del Real Madrid quiere quitar todo el hierro posible a lo sucedido en el Estadio Central durante el encuentro perteneciente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions. Este pensamiento coincide con el del club, que siempre mantuvo en los prolegómenos del encuentro, que no tenía ninguna molestia y que su suplencia se debía a que debía descansar de cara al partido contra el Villarreal del próximo sábado.

Xabi Alonso también quiso quitarle hierro a lo sucedido en Kazajistán con el uruguayo. «Es una decisión que estaba tomada. Siempre está dispuesto a jugar donde se le necesite. Es muy generoso y con predisposición. El partido se ha decidido en la segunda parte y hay que dosificar esfuerzos porque tanto él como Carreras venían de una secuencia de esfuerzos largos», comentó el donostiarra.

La actitud de Valverde no fue normal en ningún escenario. Pero tanto Xabi Alonso como el jugador apuestan por pasar página cuanto antes por el bien del equipo. Y es que el uruguayo es un futbolista fundamental para un Real Madrid que no atraviesa su mejor momento.

La actitud de Valverde

La noche de Valverde ante el Kairat no fue sencilla. El charrúa habló en la previa del encuentro y eso suele significar que al día siguiente juegas, pero en esta ocasión no fue así. O no lo fue en el momento de dar a conocer la alineación. Ceballos, que horas antes estaba convencido de que no iba a formar parte del equipo inicial, se coló en el once y Fede, el hombre que siempre está disponible, empezaba el duelo en el banquillo.

El papelón que dejó Valverde en el Estadio Central es para analizar tranquilamente. El uruguayo no saltó en un primer momento a calentar junto al resto de los suplentes antes del partido y, cuando se dejó ver, no fue junto a sus compañeros, sentándose solo en el banquillo. Después, tanto cuando los jugadores del Real Madrid se fueron al descanso como cuando volvieron de él, Valverde se mostró muy serio, sin hablar con nadie. No obstante, el momento más delicado lo dejó cuando Xabi le mandó calentar. Valverde volvió a llegar el último y mantuvo una actitud de pasotismo impropia del que es el segundo capitán madridista. La guinda la puso cuando estuvo en la banda observando el partido de pie y con las manos echadas atrás, cruzadas. Hasta Bellingham algo le dijo al oído, algo que no inmutó a un futbolista que, cuando lo consideró, dejó de calentar para sentarse fuera del terreno de juego.

Valverde rompe su silencio

Fede Valverde utilizó las redes sociales para expresar que «bajo ningún punto de vista pueden decir» que se negara a jugar en el partido de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions ante el Kairat. «He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar», defendió el centrocampista.

El uruguayo afirmó en la previa del encuentro en Almaty que no ha «nacido para ser lateral», preguntado por su posición favorita en el campo, y después Xabi Alonso prefirió dejarle en el banquillo. Además, el tolosarra señaló que no vio nada de la actitud de Valverde durante el calentamiento previo, sin participar en el rondo de suplentes, y posteriormente en la banda, con ritmo lento y las manos agarradas por detrás.

«He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso», aseveró el mediocentro, que también quiso dejar claro que tiene «una buena relación» con Xabi Alonso que le permite tener «la confianza de poder decirle cuál es la posición que más» le gusta».

Aunque insistió en que «siempre» le hizo saber que está «disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos». «Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea», concluyó el mensaje del jugador en las redes.