El día que la mujer de Valverde estalló por jugar de lateral: «¿Cuándo lo van a entender de una p*** vez?»

Hay caso Valverde. Queda claro tras lo ocurrido en Almaty. Primero con las declaraciones del uruguayo sobre la posibilidad de jugar de lateral, y después sus gestos cuando tuvo que salir a calentar contra el Kairat, partido en el que no jugó ni un minuto. Sorprende a muchos esta actitud, aunque el tema no es nuevo. Hace un tiempo y todavía con Ancelotti en el banquillo, su mujer, Mina Bonino, ya dejó claro en las redes sociales que el uruguayo no debe jugar en el lado derecho de la defensa, sino en el centro del campo, unas polémicas palabras que muchos recuerdan ahora.

La propia periodista argentina escribía un mensaje en X, antes Twitter, poniendo en su boca la siguiente frase: «Mi marido tiene que jugar en el medio, ¿cuándo lo van a entender de una p*** vez?». Ella misma respondía en tono de broma con la (inventada) respuesta de Ancelotti: «Déjenme a mí, amigos. Valverde, al lateral». Todo parecía en tono afable, pero era un claro recado al entrenador italiano cuando tuvo que recurrir a Valverde como lateral derecho por las lesiones la pasada temporada.

Por si fuera poco, semanas después Mina Bonino volvió a estallar en las redes. «Tengo que cerrar esto porque me llevan presa», escribió. Uno de sus seguidores le respondía: «Es un cambio táctico, Mina, no le des más vueltas, por perfil y por cómo está el partido no puede quitar a Modric». La réplica de Mina mantuvo el tono duro de la periodista e influencer: «Hermano, donde juega mejor Fede es de pivote, ¿de qué me hablas? Jajaja. ¿Cuándo van a entender de una puta vez que Fede no es extremo?».

Xabi Alonso y el ‘caso Valverde’

Ahora, Xabi Alonso está en la misma tesitura. Carvajal y Trent Alexander-Arnold no están disponibles para el técnico donostiarra, de ahí que muchos vieran en Valverde una solución de urgencia para el puesto de lateral derecho. Sin embargo, el propio jugador dejó claro en la rueda de prensa previa al partido de Champions League que no le gusta jugar en esa posición: «Uno siempre escucha y ve críticas. No nací para jugar de lateral, no crecí aprendiendo en esa posición y fue una emergencia. Hacerlo bien me llenó de orgullo, pero tengo la duda de si fue algo de suerte. Me sentí muy cómodo en esos partidos. Hemos ganado mucho jugando en banda. Siempre intento estar a disposición y aprender una nueva posición. Siempre intento dar lo mejor de mí».

«Nunca me negué a jugar en otro sitio. Siempre dije que iba a dar lo mejor de mí donde me toque jugar. Siempre que eres titular tienes que abrazarlo como si fuera la última. Nunca me negué a jugar de lateral. Es un privilegio para mí jugar con el Real Madrid. Yo lo dejo claro por mi parte. Se lo podéis preguntar a otros. Siempre voy a morir por mis compañeros y por el Real Madrid», matizó. Horas después, el uruguayo fue uno de los grandes protagonistas de la noche kazaja y eso que ni siquiera saltó al terreno de juego.