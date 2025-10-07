A Fede Valverde le empieza a gustar el lateral derecho: «Disfruté bastante»

El debate en torno a la posición de Fede Valverde en el Real Madrid estuvo muy presente durante la pasada semana. El jugador uruguayo se quedó en el banquillo en el duelo ante el Kairat Almaty, no saltó al césped junto al resto de suplentes antes del partido y se mostró pasivo durante el calentamiento en la segunda mitad. Unos hechos que activaron las alarmas en el conjunto merengue. Sin embargo, las dudas se disiparon en la victoria ante el Villarreal. Valverde jugó como lateral derecho los 90 minutos y firmó una de sus mejores actuaciones del curso.

Las dudas sobre el papel del ‘pajarito’ en el carril diestro de la defensa no aparecieron por su rendimiento en la posición. En la rueda de prensa previa al partido en Almaty, Valverde no se mostró muy abierto a desempeñarse en esa posición. «No nací para jugar de lateral, no crecí aprendiendo en esa posición y fue una emergencia», afirmó. El futbolista uruguayo matizó su respuesta, aclarando que nunca se negó a jugar de lateral. La pasada campaña, a las órdenes de Carlo Ancelotti, tuvo que actuar como lateral diestro por la baja de Dani Carvajal; que dejó a Lucas Vázquez como única alternativa para la posición.

Una situación similar a la que vive en estos momentos la plantilla del Real Madrid. Las lesiones de Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal han creado un agujero en una de las zonas mejor cubiertas del equipo. En la abultada derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid, Xabi Alonso optó por colocar como lateral derecho a Raúl Asencio. El canario repitió ante el Kairat Almaty, pero el rendimiento de Fede Valverde en el último encuentro ante el Villarreal no deja dudas sobre quién debe ocupar el puesto antes de que regresen los dos dueños de la posición.

En la mañana de hoy, Valverde se ha ejercitado en Valdebebas junto a varios de sus compañeros. Xabi Alonso tendrá a su disposición más internacionales de lo habitual durante el parón. Es el caso de un Fede Valverde que descansará y no acudirá con Uruguay para disputar dos encuentros amistosos en Malasia. A la salida del entrenamiento, el uruguayo valoró su actuación como lateral derecho con El Chiringuito de Jugones. «Muy feliz. Disfruté bastante», respondió Valverde al periodista Marcos de la Rocha.

El charrúa, uno de los capitanes del Real Madrid, descansará en la capital española para preparar los tres importantes compromisos de los blancos tras el parón. El conjunto merengue jugará a domicilio ante el Getafe el domingo 19 y recibirá a la Juventus (miércoles 22) antes del Clásico ante el Barcelona, también en el Santiago Bernabéu, del sábado 26. Trent Alexander-Arnold apunta a regresar tras el parón y ocupar el puesto de lateral derecho. Los blancos lo afrontan sin prisa, sabiendo que tienen en Valverde a una solución de lujo para tapar la baja del inglés.