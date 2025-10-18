Convocatoria del Real Madrid contra el Getafe: Xabi Alonso tiene cinco bajas y regresa Thiago Pitarch

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Getafe en el Coliseum tiene cinco ausencias. Y es que, Xabi Alonso no podrá contar con Huijsen, Rüdiger, Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Dani Ceballos, que ha sido el último en caer lesionado. Por otro lado, Mbappé y Mastantuono sí están disponibles para este encuentro tras superar las molestas que arrastraban del encuentro contra el Villarreal.

Ceballos sufrió molestias en el partidillo contra el Castilla que jugó el primer equipo madridista el pasado miércoles. Después, tuvieron varios días de descanso, donde se pudo ver al futbolista en la plaza de toros de Las Ventas viendo la retirada de Morante de la Puebla. En la vuelta al trabajo, el martes, estuvo entre algodones, hasta que finalmente se le ha diagnosticado una sobrecarga que no es grave, pero sí supone un frenazo tanto para el utrerano como para el Real Madrid, puesto que es un futbolista que cada vez tiene más peso en el centro del campo. Estará seguro en el Clásico.

Además, para este encuentro, Xabi ha contado con los canteranos Sergio Mestre, que hará las labores de tercer portero, y con Thiago Pitarch, que ha regresado a Valdebebas tras disputar con España el Mundial Sub-20.

A mantener la ventaja

El Real Madrid buscará sumar tres nuevos puntos en el Coliseum para llegar con una ventaja de mínimo dos puntos de diferencia con el Barcelona al Clásico, que se celebrará el próximo fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu. Los de Xabi Alonso recuperaron el liderato en la jornada previa al parón de selecciones tras ganar al Villarreal en casa y ver cómo los azulgranas eran goleados por el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Por otro lado, el Getafe llega a este encuentro en mitad de la tabla, con once puntos en ocho partidos. Los de Bordalás buscarán sumar los tres puntos ante los blancos para mirar hacia arriba y alejarse de los puestos de descenso. No obstante, los azulones viven tranquilos en estos primeros meses de temporada.

Convocatoria del Real Madrid