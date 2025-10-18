El Real Madrid manda en la lista Forbes de jugadores que más ingresan con tres representantes

Cristiano Ronaldo lidera un año más la lista Forbes de los futbolistas mejor pagados del mundo, con Leo Messi en segundo lugar, pero los jóvenes se van acercando. Los dos cracks del fútbol mundial siguen al frente de este ranking, aunque Benzema acecha al argentino. Aunque el Real Madrid es el club más dominador de esta lista Forbes, con hasta tres jugadores en el top-10. La entrada de Jude Bellingham en novena posición se une a las de Kylian Mbappé y Vinicius Jr., presentes también en 2024.

El astro luso del Al-Nassr manda con unas ganancias de 280 millones de dólares (240 millones de euros), cinco millones menos que el año pasado. De esos 280, 230 los ha ganado dentro del terreno de juego y 50 lejos de ellos. Fuera del campo, Ronaldo sigue ampliando sus negocios bajo el amparo de su marca CR7, que incluye hoteles, gimnasios y relojes, y su canal de YouTube, UR Cristiano, donde tiene ya unos 77 millones de suscriptores.

También ha perdido cinco kilos Leo Messi, que ha percibido 130 millones de dólares (111 millones de euros) este año. Lo más curioso es que el argentino gana más dinero fuera del campo (70 millones) que dentro de él (60 kilos) debido a los patrocinios que tiene. El 10 cuenta con acuerdos publicitarios con marcas como Adidas, Lay’s y Mastercard, y además en 2024 lanzó una bebida deportiva, Más+ by Messi. Estos acuerdos se unen al de la línea de hoteles MiM, creada junto con Majestic Hotel Group en 2017. Este año, Messi también se ha unido a la cadena de restaurantes El Club de la Milanesa como socio global y accionista.

El tercero en discordia es Benzema, con unas ganancias de 104 millones de dólares (100 sobre el terreno de juego y 4 fuera del mismo). El ex del Real Madrid alcanza el podio tras la salida de Neymar del top-10 al irse al Santos, aunque le sigue muy de cerca, en cuarta posición, Kylian Mbappé, con 95 millones de dólares en ganancias. Según Forbes, el jugador del Real Madrid gana 70 kilos dentro del campo y 25 lejos del terreno de juego.

Mbappé está creando una cartera de inversiones que incluye una participación de más del 10% en la empresa alemana de electrónica Loewe y el 80% de un club de fútbol francés de segunda división, el Stade Malherbe Caen. Además, este año, compró la plataforma de venta de relojes de lujo Wristcheck y el equipo francés SailGP a través de su empresa Coalition Capital.

Vinicius roza el top-5

Vinicius ha subido hasta la sexta posición tras ingresar 60 millones de dólares. El brasileño se acerca al top-5, puesto que ocupa Erling Haaland, uno de los jugadores que más ha aumentado sus ingresos este año. El noruego ha subido hasta los 80 millones de dólares gracias a su nuevo contrato con el Manchester City (60 millones) y los 20 kilos que percibe fuera del mismo por los acuerdos publicitarios.

En el caso del futbolista del Real Madrid cuenta con patrocinadores de talla mundial como Nike, Hugo Boss y Prada Eyewear, entre otros. Por su contrato con el club blanco percibe unos 40 millones en dólares (34 millones de euros), mientras que fuera del campo, por publicidad, ha ganado 20 millones de dólares, cinco más que en 2024.

Bellingham y Lamine entran en el top-10

Las grandes novedades de esta lista son Jude Bellingham y Lamine Yamal. Las estrellas de Real Madrid y Barcelona se cuelan en el top-10 de la lista Forbes de jugadores mejor pagados del mundo. El inglés entra directamente en el puesto número nueve con 44 millones de dólares (29 dentro del campo y 15 fuera), un millón más que el crack del Barça y la selección española (43).

A sus 18 años, Yamal ha ganado 33 millones de dólares por su contrato con el club azulgrana. Los 10 kilos restantes son ganancias fuera del terreno de juego. Fuera del campo, Bellingham colabora con marcas como Adidas y la empresa británica de bebidas Lucozade, mientras Lamine ha añadido recientemente Beats by Dre a su cartera de patrocinadores, que ya incluía a Adidas, Konami y Powerade, y ha registrado su celebración 304 en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con vistas a vender productos de marca.