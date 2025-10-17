El Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell mantiene abierta la investigación por el extraño fallecimiento del que fuera propietario y fundador de Mango, Isak Andic, el hombre más rico de Cataluña, mientras los Mossos d’Esquadra ponen el foco de sus sospechas en su hijo Jonathan.

Los investigadores no renuncian a resolver el enigma de la muerte del magnate y tras la reapertura de la causa, archivada en principio como muerte accidental, los Mossos señalan a su hijo y analizan su móvil desde que la juez le solicitó al hijo de la víctima hace un mes.

Las claves que mantienen como sospechoso al hijo del dueño de Mango son un puñado de indicios que de momento no parecen suficientes para desembocar en una imputación judicial. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene la causa secreta e insiste: «La investigación está residenciada en el cuerpo policial y, procesalmente, en este momento no se ha dirigido ni se dirige contra ninguna persona concreta».

Fotos, testigos y contradicciones

Entre los indicios que los Mossos manejan contra el hijo del dueño de Mango se encuentran las fotos que hizo Jonathan de la escena del supuesto accidente de su padre y que en un primer momento aseguró no haber hecho. Ahora los Mossos buscan nuevas revelaciones desde que Jonathan les entregó su terminal a principios del mes de septiembre.

Las declaraciones de nuevos testigos próximos a la familia que insisten en la idea del enfrentamiento y las malas relaciones entre el padre y el hijo antes de que salieran a dar el paseo mortal que se cobró la vida del magnate, son otras de las razones que mantienen vivo el caso.

Menos relevancia se le dan a las contradicciones entre las dos declaraciones que prestó el hijo del dueño de Mango. La primera, pocas horas después del accidente mortal que sufrió su padre cuando caminaban juntos por la montaña, y la siguiente, ya con el asesoramiento de su abogado Cristóbal Martell. Las explicaciones sobre como se desarrolló el accidente no son muy claras y dijo que ese día aparcó su coche en un lugar donde no lo hizo.

La muerte del fundador de Mango

Isak Andic murió el pasado 14 de diciembre de 2024 con 71 años al caer por un precipicio de más de 100 metros de altura cuando caminaba por su hijo por un sendero de montaña.

El supuesto accidente se produjo en una zona en la que el sendero se estrecha y Jonathan Andic afirmó que tras la caída mortal de su padre llamó rápidamente a los servicios de emergencia, aunque también se descubrió que antes llamó a la mujer de su padre.

El primer informe de los Mossos explicaba que el magnate de Mango murió por accidente. En enero de 2025 la juez de Martorell archivó la causa para volverla a reabrir el mes de marzo. Ahora, en octubre, los Mossos consideran sospechoso a Jonathan Antic aunque sin pruebas relevantes que lo avalen. El caso se mantiene bajo secreto de sumario mientras los investigadores intentan desentrañar el enigma de la muerte de Isak Antic.