El político mexicano que patrocina la TV de Iglesias tiene un largo historial de acusaciones de machismo

El político de la izquierda populista mexicana que patrocina con dinero público la empresa de televisión que Pablo Iglesias ha montado en ese país acumula un largo historial de acusaciones por machismo y xenofobia. La prensa mexicana lleva años haciéndose eco de incidentes de esa índole que tienen como protagonista al actual gobernador del estado mexicano de Oaxaca, Salomón Jara. Ahora, el feminista Iglesias se beneficia de contratos de publicidad institucional adjudicados directamente por el Ejecutivo que preside Jara.

OKDIARIO ha destapado al menos seis adjudicaciones directas de dinero público de Oaxaca a la televisión mexicana de Iglesias por un importe de unos 675.000 pesos mexicanos, que equivalen a más de 31.000 euros.

Este valedor mexicano del fundador y ex líder de Podemos lleva años recibiendo denuncias públicas de mujeres que han sido víctimas de maniobras del gobierno de Salomón Jara, a menudo acompañadas de actos de represión violenta. Un caso reciente se produjo este mismo año, el 8 de marzo, cuando Salomón Jara mandó a la policía del estado de Oaxaca cargar con gas lacrimógeno y pelotas de goma contra mujeres que protestaban por la violencia contra las mujeres y la inacción de las autoridades para perseguir a los culpables.

El feminista Consorcio Oaxaca fue contundente en su denuncia tras sufrir las cargas violentas ordenadas por Jara. Ese mismo día, poco después de que se produjeran esas cargas, esa organización denunció «la represión de la administración encabezada por Salomón Jara, quien esta tarde ordenó a elementos de Seguridad Pública que dispararan gas lacrimógeno desde el Palacio de Gobierno contra las asistentes a la marcha en el marco del 8M». Las consignas contra el gobernador que ahora patrocina los negocios de Pablo Iglesias fueron contundentes: «¡Salomón, canalla, tus vallas no nos callan!» o «¡Alto a la represión contra las mujeres de Oaxaca!» fueron algunos de los lemas que entonaron las mujeres durante la protesta.

Otro botón de muestra: la saxofonista María Elena Ríos, que tras sufrir un intento de asesinato machista ha denunciado que su agresor ha sido privilegiado por el gobierno de Oaxaca que preside el ahora patrocinador de los negocios de Pablo Iglesias. María Elena Rios fue atacado con ácido en 2019. El pasado enero irrumpió en un acto de la presidenta de México, la izquierdista Claudia Sheinbaum, para denunciar la falta de justicia ante su caso y que su agresor había sido excarcelado con la excusa oficial de que tenía problemas de salud.

La Red Nacional de abogadas Indígena RAI-Capítulo Oaxaca también ha denunciado el machismo de Salomón Jara. Y no sólo eso, sino sus acciones «misóginas», «sexistas» y «discriminatorias» con tintes xenófobos.

Como ha destapado este diario, la empresa mexicana de Pablo Iglesias y su socio, Guillen Carroza Armendáriz, no sólo recibe contratos del Gobierno mexicano de la populista Claudia Sheinbaum, como ha informado OKDIARIO, sino también del gobernador del Estado de Oaxaca del país azteca, Salomón Jara, izquierdista muy próximo al ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ex vicepresidente segundo del Gobierno con Pedro Sánchez tiene constituida en México desde el pasado octubre la empresa Agitprop Iglesias Armendariz S. de R.L. de C.V., dedicada al sector de la comunicación y la publicidad y contratista del Ejecutivo de Sheinbaum. Esta sociedad comparte denominación con la que el ex líder de Podemos administra aquí en España, la firma Agitprop Comunicación y Análisis Político SL, que hace las veces de productora de Canal Red.