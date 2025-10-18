La empresa mexicana de Pablo Iglesias y su socio, Guillen Carroza Armendáriz, no sólo recibe contratos del Gobierno mexicano de la populista Claudia Sheinbaum, como ha informado OKDIARIO, sino también del gobernador del Estado de Oaxaca del país azteca, Salomón Jara, izquierdista muy próximo al ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ex vicepresidente segundo del Gobierno con Pedro Sánchez tiene constituida en México desde el pasado octubre la empresa Agitprop Iglesias Armendariz S. de R.L. de C.V., dedicada al sector de la comunicación y la publicidad y contratista del Ejecutivo de Sheinbaum.

Esta sociedad comparte denominación con la que el ex líder de Podemos administra aquí en España, la firma Agitprop Comunicación y Análisis Político SL, que hace las veces de productora de Canal Red.

Por ejemplo, la empresa mexicana de Iglesias ha recibido adjudicaciones «directas» de gasto en publicidad institucional por parte del departamento de Coordinación de comunicación social del Gobierno del Estado de Oaxaca. Según consta en la Plataforma Nacional de Transparencia consultada por OKDIARIO, el importe aquí de estas concesiones, al menos seis, asciende a casi 675.000 pesos mexicanos, esto es, más de 31.400 euros.

Uno de los expedientes fue encargado para la difusión de la campaña «Julio, mes de la Guelaguetza 2025» sobre la fiesta más destacada de Oaxaca y una de las celebraciones culturales más emblemáticas de México. También hay otro relativo a la campaña de publicidad de la «Feria del Mezcal Oaxaca 2025».

Como objetivo principal de estas concesiones, figura el «informar a la población en general del quehacer gubernamental mediante la apropiada difusión de las diversas actividades realizadas mediante las secretarías, dependencias y demás órganos gubernamentales que ejecutan los programas y políticas implementadas para atención de las necesidades de la población oaxaqueña».

El ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 está así expandiendo su negocio mediático en el país azteca. El pasado julio presentó desde allí los nuevos estudios de Canal Red América Latina, una delegación de Canal Red, la TV que montó en colaboración con el magnate trotskista Jaume Roures. Estos estudios están en un ático de lujo en Ciudad de México cuyo precio de alquiler ronda los 100.000 euros al año, como ha publicado también OKDIARIO.

Precisamente, a través de este Canal Red América Latina, en el marco del programa A Vueltas por México, Pablo Iglesias entrevistó el pasado septiembre al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, en el Palacio de Gobierno.

«Oaxaca es un Estado maravilloso, con la mayor cultura de nuestro país, con una gran biodiversidad y un sistema comunitario que tiene orígenes desde la época prehispánica», manifestó Jara en la entrevista masaje que le hizo Iglesias.

En este enlace puedes ver la entrevista que pude hacer a Salomón Jara, gobernador de Oaxaca 👇https://t.co/Fr25CjTAdF pic.twitter.com/ynuv2juyrK — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) September 9, 2025

Además, Jara aprovechó la ocasión para trasladar su decisión de someterse a un proceso de revocación de mandato, siguiendo los pasos de su admirado Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México. «Siempre he dicho que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, el pueblo de Oaxaca no tiene por qué sufrir con malos gobernantes. Yo me voy a someter a la revocación y, si no me favorecen las cosas, me regreso a mi tierra, a (San Melchor) Betaza», declaró en la entrevista con Iglesias.

Salomón Jara es gobernador constitucional del Estado de Oaxaca desde diciembre de 2022 y pertenece al partido político Morena (Movimiento Regeneración Nacional) fundado por López Obrador.

Oaxaca en la ‘trama PSOE’

El antecesor de Jara en el cargo de gobernador de Oaxaca fue Alejandro Murat, cuyo nombre ha sido noticia en España por aparecer vinculado a la trama PSOE.

El Gobierno de Pedro Sánchez utilizaba a Víctor de Aldama y a su red de contactos internacionales para tratar de introducir empresas estatales en países de Latinoamérica. Y entre esos contactos estaba el entonces gobernador Murat. De hecho, Aldama fue nombrado agregado comercial en la ciudad de Oaxaca.

Aldama, que ejerció de asesor de Air Europa, medió para implantar una línea aérea semanal que conectara Madrid con Oaxaca. Para ello, utilizó a sus contactos en el Ministerio de José Luis Ábalos y llegó a llevarse a altos cargos de este departamento, incluido el ex ministro, hasta el país centroamericano. Allí negociaron también contratos relacionados con el Tren Maya, con implicación de la empresa pública española Ineco.

El 2 de febrero de 2019, justo un día antes de que la comitiva ministerial viajara a México, Aldama coincidió con Pedro Sánchez en un mitin del PSOE en el Teatro de La Latina de Madrid. El empresario asegura que el jefe del Ejecutivo le dio las gracias por estas gestiones que estaba haciendo por el Gobierno de España.