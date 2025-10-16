Pablo Iglesias recibe más de 100.000 € en cinco contratos del Gobierno populista de México

Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos, ha recibido más de 100.000 euros -más de 2,1 millones de pesos al cambio- en cinco contratos del Gobierno populista de México que preside Claudia Sheinbaum.

El ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 está así expandiendo su negocio mediático en el país azteca, desde que pasado julio presentara desde allí los nuevos estudios de Canal Red América Latina, una delegación de Canal Red, la TV que montó en colaboración con el magnate trotskista Jaume Roures.

En concreto, Iglesias tiene registrada en México junto a un socio la empresa Agitprop Iglesias Armendariz S. de R.L. de C.V., que es contratista del Ejecutivo de Sheinbaum. Esta sociedad comparte denominación con la que el ex secretario general de Podemos administra aquí en España, la firma Agitprop Comunicación y Análisis Político SL, que hace las veces de productora de Canal Red.

El socio de Iglesias, que aparece como representante ante dicha Administración, es Guillén Carroza Armendáriz, asesor del ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2023 en su etapa en el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez.

De esta manera, como reveló en redes sociales Arturo Herrera, economista por la Universidad de Guadalajara (México), y ha podido certificar OKDIARIO, Agitprop Iglesias Armendariz S. de R.L. de C.V. ha recibido por «adjudicación directa» cuatro contratos de cuatro secretarías distintas -equivalentes aquí a los ministerios- del Gobierno de Sheinbaum. Estos son las siguientes: secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (500.000 pesos, impuestos incluidos), secretaría de Gobernación (500.000 pesos), secretaría de Bienestar (478.621,80 pesos) y secretaría de Salud (499.190,69 pesos).

Extracto del contrato del canal público Once de México con la productora de Iglesias en ese país.

Estos expedientes tienen por objeto la prestación de un «servicio de difusión de campañas publicitarias», por ejemplo en materia de «comunicación social» o de «prevención de la salud».

Asimismo, OKDIARIO tuvo acceso a otro contrato para la prestación de un «servicio integral de grabación y edición» de piezas de vídeo para el programa de tertulia política Masiosare que emita Canal Once, cadena de televisión pública mexicana perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN), entidad adscrita a la secretaría de Educación Pública del Gobierno de Sheinbaum.

Tras una carrera política fallida en España y acusado de estafar a sus propios donantes para financiar su taberna, Pablo Iglesias reaparece en México con su canal RED, operado por la empresa AGITPROP IGLESIAS ARMENDARÍZ S. de R.L. de C.V., donde figuran como socios el propio… pic.twitter.com/EK8GVw4yt2 — Arturo Herrera (@RealArturoH) October 14, 2025

Este expediente señala que el Ejecutivo mexicano ha pagado a la productora mexicana de Iglesias casi 400 euros (8.000 pesos) por cada vídeo de apenas 5-7 minutos de duración de una veintena firmados para la pasada temporada de Masiosare. El acuerdo cifró el contrato en 176.000 pesos mexicanos (más de 8.000 euros). Estos vídeos fueron grabados por Iglesias y su colaboradora rusa Inna Afinogenova y luego emitidos en el espacio Masiosare de Canal Once de México.

Buena parte de estas «cápsulas» se basaron en hacer propaganda a favor del Gobierno de Sheinbaum y las narcodictaduras bolivarianas, y en contra de líderes mundiales que combaten el pensamiento woke, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo argentino, Javier Milei.

En el plano internacional Inna Afinogenova (@inafinogenova) y Pablo Iglesias (@PabloIglesias) analizan la suspensión de la ayuda militar de parte de EUA a Ucrania para presionar a Volodímir Zelensky en #Masiosare por @CanalOnceTV y @Canal22. pic.twitter.com/9ZdNITGa23 — Canal Once (@CanalOnceTV) March 6, 2025

Asimismo, para la segunda temporada de este programa de propaganda política, Iglesias y Afinogenova siguen realizaron vídeos enlatados, de corta duración, para su emisión en dicha cadena al servicio de la populista Sheinbaum.

Hace pocos días, Pablo Iglesias, como director de Canal Red, saludó a los espectadores de Canal Once «desde nuestros estudios en Madrid y Ciudad de México» a través de un vídeo de 5 minutos donde ensalzó el viaje de la Flotilla a Gaza. Iglesias criticó aquí que «desde la derecha, en España, en México y en todas partes se ha pretendido ridiculizar a los militantes que han participado en la flotilla y que poco a poco están regresando a sus países deportados por Israel».

Moderno bloque de oficinas en Ciudad de México donde está la empresa de Iglesias. (Foto: GMaps)

Según documentación oficial también en poder OKDIARIO, Iglesias tiene registrada su empresa mexicana en un moderno bloque de oficinas ubicado en la Avenida Nuevo León, 257, en la colonia Condesa de Ciudad de México.

El pasado julio, desde aquí, Iglesias grabó un vídeo para las redes sociales presentando las oficinas de Canal Red América Latina en Ciudad de México. A través de estos estudios de TV, emite programas como La Base América Latina.

Fue en enero de este año cuando Canal Red anunció su ampliación del proyecto en América Latina con sede en México «para hacer frente a la ofensiva reaccionaria de Donald Trump en la región con contenidos de rigor y calidad que permitan a la izquierda dar en mejores condiciones la batalla cultural e ideológica frente a los halcones dirigidos por la Casa Blanca y la internacional reaccionaria», donde el ex vicepresidente del Gobierno incluye también a Milei.

Para poner en marcha estos estudios en México, Pablo Iglesias lanzó a principios de año una colecta ciudadana -al que igual que hizo para el cambio de sede de su taberna Garibaldi en Madrid- con la que recaudó 159.034 euros.