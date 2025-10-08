Portugal sí hace pagar a los antiisraelíes de la flotilla a Gaza sus billetes de repatriación

El Gobierno de Portugal no ha hecho lo mismo que el español con las repatriaciones de los activistas antiisraelíes de la flotilla hacia Gaza: ha exigido el pago de los costes de dicha repatriación desde Israel a sus cuatro ciudadanos que viajaron en ella. Argumentan que se trata de una misión sufragada por la sociedad civil y no una en representación del Estado. Motivo por el cual, Portugal hará pagar a cada miembro el coste de su vuelta a casa.

Los cuatro portugueses que formaron parte de la Global Sumud Flotilla han recibido un escrito por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores con el precio del billete de avión que les llevó este domingo a Lisboa, si bien no ha trascendido el coste.

Las autoridades han explicado que el coste del viaje fue adelantado «por razones logísticas de orden práctico». La carta venía acompañada por un formulario de solicitud de reembolso», según ha podido saber la prensa portuguesa.

La flotilla humanitaria contó con la participación de Mariana Mortágua, única diputada del Bloque de Izquierda en la Asamblea Nacional de Portugal, además de la actriz Sofia Aparício y los activistas Miguel Duarte y Diogo Chaves.

Muy distinto es lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, que no paró de apoyar el teatral viaje de una flotilla a Gaza que apenas llegó con ayuda humanitaria, como demostró Israel.

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha pagado los billetes de avión de los españoles de la flotilla pro-Hamás que ha reresado a España, entre ellos Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona, y Ana Alcalde, que ha cambiado su nombre a Hanan y es conocida como Barbie Gaza. El Ejecutivo dice que costea con dinero público sus billetes de vuelta para «agilizar» su regreso. El coste de los primeros 21 que llegaron fue de unos 8.000 euros.

«Exteriores ha negociado y facilitado el traslado de los españoles que voluntariamente lo han solicitado, ofreciendo plazas en el vuelo de este domingo a Madrid, con billetes adquiridos por el propio Ministerio para agilizar su salida», según informarin cfuentes del Ministerio.

Estos 21 activistas llegarán esta noche al aeropuerto de Barajas, donde serán recibidos, entre otros, por la ministra de Sanidad y líder de Mas Madrid, Mónica García, y la líder de Podemos, Ione Belarra. La ministra de Sanidad ha desplazado a Barajas un equipo médico para evaluar posibles daños «que hayan podido sufrir» estos activistas, según ha señalado a los medios de comunicación.

Entre los españoles que viajan en el avión que ha partido de Tel Aviv se encuentran también Jordi Coronas, concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y que capitaneaba uno de los barcos de la flotilla, y Juan Bordera, diputado de Compromís en Las Cortes Valencianas. Junto a ellos también viajan otros ocho tripulantes de Portugal y Países Bajos.