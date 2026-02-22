Air Canada y United suspenden los vuelos a Puerto Vallarta tras la violencia por la muerte del narco El Mencho

La aerolínea canadiense Air Canada ha anunciado este domingo la cancelación de sus vuelos al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, México, debido a la situación de seguridad generada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo de seguridad federal. Su muerte ha desatado la violencia en México. Las autoridades han declarado en Jalisco el estado de Código Rojo, máxima alerta.

En un comunicado, Air Canada ha indicado que se encuentra monitoreando la situación en tiempo real y en contacto con autoridades locales, y recomendó a sus pasajeros no acudir al aeropuerto a menos que su vuelo esté confirmado como operando. La compañía también ha instado a sus clientes a revisar la página oficial de Air Canada y sus canales de comunicación para mantenerse al tanto de posibles cambios en los itinerarios.

La situación de seguridad en Puerto Vallarta (Jalisco) ha generado escenas de tensión en el aeropuerto. Algunos pasajeros han huido hacia la pista tras escuchar disparos. Las autoridades locales hancerrado de forma temporal algunas carreteras y reforzado la presencia de seguridad en varias zonas críticas de Jalisco para contener cualquier disturbio.

🇲🇽🚨| URGENTE: Pasajeros fueron vistos huyendo hacia la pista del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta en el estado mexicano de Jalisco, luego de ataques de miembros fuertemente armados del Cártel CJNG. A Claudia Sheinbaum le quedó grande la presidencia de México. pic.twitter.com/IhVGLONpjV — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) February 22, 2026

Otras aerolíneas internacionales también han suspendido sus vuelos. United Airlines informó a través de Reuters que sus operaciones hacia Puerto Vallarta están suspendidas temporalmente. Alaska Airlines ha confirmado que ha cancelado sus vuelos desde y hacia Puerto Vallarta. Delta Air Lines ha advertido a sus viajeros sobre el peligro de volar a Puerto Vallarta y Guadalajara.

La caída de El Mencho representa uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en la historia reciente de México. Su captura y muerte eran objetivos prioritarios del gobierno de México y Estados Unidos, que ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su detención. Su captura se compara con la de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024, y sólo se supera por la histórica de Joaquín El Chapo Guzmán.

Su muerte se ha producido durante un operativo coordinado por fuerzas federales. Según fuentes oficiales, el operativo buscaba neutralizar al líder del CJNG, responsable de una amplia red de crimen organizado en el país. Su muerte ha desencadenado una serie de ataques en Jalisco, incluyendo bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y enfrentamientos en zonas urbanas, lo que ha elevado las alertas de seguridad tanto a nivel nacional como internacional.

Diferentes gobiernos extranjeros han emitido recomendaciones a sus ciudadanos para que permanezcan en sus alojamientos y eviten desplazamientos innecesarios, especialmente en áreas cercanas al aeropuerto de Puerto Vallarta y en la ciudad de Guadalajara. Las autoridades mexicanas han llamado a la calma, asegurando que las terminales aéreas no han sufrido daños estructurales, pero han destacado la necesidad de que las aerolíneas y pasajeros actúen con precaución.