Así se consiguió detener al narco Ismael ‘El Mayo’ Zambada García y a uno de los Chapitos en Texas

El narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada García y uno de los Chapitos, Joaquín Guzmán López, han sido detenidos este jueves, madrugada ya del viernes, por agentes de EEUU en El Paso (Texas), ciudad fronteriza con Juárez (México), considerada la joya de los narcotraficantes mexicanos, cuando acababan de aterrizar en un avión. ¿Cómo se ha fraguado su detención en Estados Unidos? ¿Quién ha engañado a Ismael El Mayo Zambada García para que se dejase detener? Fue otro narco del cártel de Sinaloa quien lo engañó para que viajara a El Paso (Texas), ciudad fronteriza con Juárez (México). La operación ha empezado a principios de este año después de que Washington ofreciera 15 millones de dólares a quien ofreciera información que llevara a su detención.

El Mayo Zambada ya ha comparecido ante el juez esta mañana en El Paso (Texas). Se ha declarado no culpable de todos los cargos que hay contra él. Su abogado, Frank Pérez, ha destacado que «no tengo comentarios, salvo que me gustaría decir que todo esto ha sido en contra de su voluntad», en un claro intento de despejar la teoría de que el narcotraficante habría pactado con Washington su entrega.

Zambada, de 76 años, fundó el cártel de Sinaloa hace tres décadas con Joaquín El Chapo Guzmán Loera, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Ahora dirigía una facción del cártel, encargada de llevar el fentanilo a Estados Unidos. Su detención es uno de los mayores golpes de la DEA al narcotráfico mexicano en décadas. El Mayo Zambada era conocido por su precaución, siempre cambiada de teléfono móvil y llevaba un perfil muy bajo, y era uno de los grandes narcos de México.

La detención de El Mayo Zambada coincide con el cambio de estatus del mayor de los Chapitos, Ovidio Guzmán López, que ha abandonado la cárcel de Estados Unidos en la que estaba y ahora se encuentra en régimen de testigo protegido. Pero, no ha sido liberado.

Joaquín Guzmán López, uno de los Chapitos, como llaman en México a los hijos de El Chapo Guzmán, viajaba en el mismo avión y también fue detenido al aterrizar en El Paso (Texas), según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad Nacional.

Zambada, que siempre ha llevado un perfil muy bajo, se subió al avión, que aterrizó en El Paso (Texas) pensando que iba a inspeccionar aeródromos clandestinos en México, hasta donde llega la droga y otras mercancías que se introducen después de forma ilegal en Estados Unidos. En cambio, como se ha indicado con anterioridad, el avión llegó a El Paso (Texas), los cuales fueron detenidos en la pista de aterrizaje dentro de una operación de varios meses en la que Estados Unidos ha ofrecido 15 millones de dólares por información que condujera a la detención de Zambada.

En febrero, la Fiscalía estadounidense presentó un escrito de acusación en el que denunciaba a Zambada de conspirar para fabricar y distribuir fentanilo para su venta ilegal en EEUU. En el pasado, le habían imputado cargos de dirección de empresa criminal, conspiración para cometer asesinato, blanqueo de capitales y otros delitos relacionados con las drogas.