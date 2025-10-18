Pablo Iglesias ha vinculado el apoyo de Podemos a las «agallas» de Sánchez para «reventar a la derecha» y a sus «activos políticos». Según el ex vicepresidente del Gobierno y dirigente de la formación morada, hay que adoptar medidas para terminar con el lawfare y con los jueces que actúan «motivados políticamente».

Podrá volver a haber un acuerdo entre el PSOE y sus antiguos socios de Gobierno. Aunque eso sí, con condiciones. Así lo ha trasladado el propio dirigente morado al jefe del Ejecutivo durante su intervención en los actos conocidos como la Uni de otoño de Podemos que este fin de semana se están celebrando en el Espacio Ventas de Madrid.

Durante su intervención, Iglesias ha asegurado ante los suyos que si Sánchez quiere poner límites a la derecha y frenar el lawfare que tanto él -su familia- como en su partido, el PSOE, y su Gobierno están sufriendo, «podéis contar con nosotros».

«Si queréis que frenemos a la derecha, si queréis que frenemos el lawfare, si queréis que vayamos, si queréis que en este país no se sientan tranquilos e impunes los que incumplen su propia ley, los que incumplen su propio derecho para reventar a adversarios políticos que ya no son sólo los de Podemos, podéis contar con nosotros», ha asegurado el dirigente de los morados.

«Para eso sí», ha sentenciado. «Para reventar a la derecha española y a sus activos políticos, ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario, pero para eso hay que tener agallas», ha proferido el propio Iglesias.

Por contra, tras dejar claras las posturas de su partido, ha advertido al Gobierno que no contarán con su apoyo para la aprobación de unos Presupuestos «que aumentan el gasto militar». Tampoco para la imposición de su «agenda particular» consensuada con los «partidos de la derecha catalana y la derecha vasca». «Para eso a nosotros no nos busquéis», ha sentenciado.

Acusaciones de lawfare

Iglesias también ha reflexionado sobre la «guerra judicial» que, a su juicio, existe en España. Para él, un mecanismo del que se valen los partidos de derecha para atacar a sus adversarios políticos y en el que participan jueces «motivados políticamente».

El dirigente de Podemos, que también ha cargado duramente contra los profesionales de la información, ha asegurado que los poderes políticos como el Partido Popular o Vox, están tras el control de varios medios de comunicación.

«Las claves del lawfare son jueces motivados políticamente, periodistas motivados políticamente, y poderes empresariales que controlan los medios de comunicación y habría que decir también, élites políticas», ha asegurado Iglesias. «A Podemos no le reventó ni el PP ni Vox», ha esgrimido, «a por Podemos fue lo que se conocía como brigada patriótica».

«A Podemos, lo reventaron los grandes medios de comunicación de este país; los de derechas, y los progresistas que veían a Podemos como una amenaza al PSOE, y a una manera de organizar el poder en España», ha asegurado. También las que ha denominado como «brigadas patrióticas» y jueces con «posición intocable» como Manuel Marchena o Juan Carlos Escalonilla.