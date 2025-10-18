El truco que no te vas a creer para quitar el dolor de cabeza: lo confirma una psicóloga

¿Sabías que un gesto tan simple como presionar la ceja izquierda podría ayudar a aliviar los síntomas de la migraña? Esta técnica no surge de la nada, sino que se basa en los principios de la medicina ancestral y la reflexología facial. Aunque la ciencia médica convencional aún pide cautela y más estudios, este truco para quitar el dolor de cabeza, basado en la estimulación de puntos energéticos del rostro, es una gran alternativa natural para tratar esta dolencia.

La práctica, que tiene raíces en tradiciones orientales y terapias holísticas, sostiene que determinados puntos del rostro están conectados con el sistema nervioso central y con el flujo energético del cuerpo. Uno de esos puntos se encuentra justo donde empieza de la ceja izquierda, ya que ahí convergen terminaciones nerviosas y pequeños vasos sanguíneos. Por lo tanto, aplicar una ligera presión o hacer un masaje circular en esa zona sirve para mejorar la circulación, relajar los músculos faciales y, en definitiva, reducir la tensión acumulada.

El truco de la pinza para quitar el dolor de cabeza

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), «más de cinco millones de personas en España sufren migraña, y de ellas, alrededor de 1,5 millones la padecen en su forma crónica, lo que implica experimentar dolor de cabeza durante más de 15 días al mes. Esta enfermedad no solo afecta la calidad de vida de quienes la sufren, sino que además se ha convertido en la primera causa de discapacidad entre los adultos menores de 50 años. Más del 50 % de los pacientes con migraña presentan un grado de discapacidad grave o muy grave, lo que evidencia el impacto físico, emocional y social que conlleva esta patología neurológica».

La reflexología facial y la acupresión se basan en una visión holística del cuerpo humano, donde mente, emociones y energía están interconectadas. «En la práctica, muchas migrañas se agravan por estrés, ansiedad o tensión acumulada. Un masaje consciente puede ser el primer paso para romper ese ciclo».

Los terapeutas recomiendan realizar la técnica en un ambiente tranquilo y prestando especial atención a la respiración. Se puede usar la yema del dedo índice o pulgar para ejercer una presión leve durante 30 a 60 segundos, justo donde empieza la ceja izquierda, repitiendo el proceso varias veces.

Este truco para quitar el dolor de cabeza activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de las respuestas de relajación. Al presionar suavemente la zona de la ceja, se podrían modular señales sensoriales que disminuyen la percepción del dolor en el cerebro. La presión también mejora la microcirculación sanguínea en la zona frontal, reduciendo la tensión ocular y los dolores asociados al estrés visual.

Ahora bien, los expertos advierten: la técnica puede ser útil como complemento, pero no como sustituto del tratamiento médico. «Lo ideal es combinar un enfoque integral que incluya tratamiento farmacológico cuando sea necesario, fisioterapia, ejercicio moderado y una buena higiene del sueño. El masaje facial puede ser un aliado dentro de ese conjunto de estrategias».

Presionar la ceja izquierda es un truco simple y sin efectos secundarios para quitar el dolor de cabeza. Aunque su efectividad varía según la persona y no existe una confirmación científica definitiva, la técnica refleja un creciente interés por las terapias naturales. «No se trata de presionar con fuerza, sino de hacerlo con intención y calma. El objetivo es estimular el punto sin causar molestia. Muchas personas notan una sensación de alivio o de calor en la zona a los pocos segundos».

El estilo de vida también juega un papel determinante. Dormir al menos siete horas, mantener una alimentación equilibrada y reducir la exposición a pantallas son medidas fundamentales para prevenir migrañas recurrentes.

Finalmente, el Dr. Pablo Irimia, Coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN), señala que «la migraña es una cefalea primaria frecuente, severa e incapacitante que reduce significativamente la calidad de vida de los pacientes, aumenta el riesgo de padecer otras muchas enfermedades (como ictus, infarto de miocardio, ansiedad, depresión o insomnio) y tiene un enorme impacto económico en la sociedad debido al absentismo laboral y la pérdida de productividad que genera».