El Fuente Ribera de Manuel Molina, reconocido como mejor AOVE de variedad picuda del mundo

El Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) Fuente Ribera, de Manuel Molina, ha obtenido el premio a mejor AOVE del mundo de variedad picuda en la prestigiosa guía internacional Evooleum, que reconoce anualmente a los mejores AOVE del mundo. El Fuente Ribera de Manuel Molina también ha sido incluido en el top 100 de los mejores Aceites de Oliva Virgen Extra del mundo que distingue esta prestigiosa guía.

Los expertos han otorgado al aceite Fuente Ribera 92 puntos sobre 100 en su nota final, colocándolo entre los primeros AOVE del mundo. Evooleum es el certamen internacional más riguroso en términos de calidad. Los más exclusivos y prestigiosos expertos catadores a nivel mundial se encargan de realizar la valoración de la calidad organoléptica de las muestras presentadas.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha presidido el evento, ha reflejado la importancia del aceite de oliva virgen extra: «Es un elemento muy importante de nuestra alimentación».

Esta edición de los premios Evooleum es la más internacional hasta la fecha. Al mismo se han presentado más de un millar de muestras, de las cuales han resultado premiados aceites de oliva virgen extra provenientes de 10 países diferentes, y 27 AOVE de denominación de origen protegida.

Fuente Ribera, DOP Priego de Córdoba

El Aceite de Oliva Virgen Extra que ha obtenido esta calificación es el Fuente Ribera, un AOVE Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba. Se trata aceite con un muy intenso aroma a aceituna verde y fresca y verde hoja de olivo. Se consigue recolectando la aceituna completamente verde, seleccionando las fincas junto con los agricultores, buscando siempre la más alta calidad. Realizando una molturación cuidando todos y cada uno de los detalles, para así obtener nuestro mejor aceite.

Juan Manuel Molina, CEO de Aceites Manuel Molina.

Aceites Manuel Molina está en el sureste de la provincia de Córdoba, en Almedinilla, rodeada de olivares centenarios, a caballo entre Jaén, Córdoba y Granada. La almazara de Manuel Molina surge en 1852 y a partir de 1950 adquiere su nombre actual. Actualmente es la tercera generación de aceiteros de la familia Molina. Han introducido una producción integrada; gracias a ella, seleccionan la aceituna, extraen la máxima calidad, la envasan con esmero y la comercializan directamente, en la tienda física o a través de su página web, AceitesManuelMolina.com.

«Apostamos por la producción y comercialización de aceite de alta calidad avalados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Priego de Córdoba, así como por el aceite ecológico», apunta su consejero delegado, Juan Manuel Molina.