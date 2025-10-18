Llega ChatGPT modo ‘abogado del diablo’: casi nadie lo sabe y es pura magia

Es pura magia lo que llega al ChatGPT, un cambio de tendencia que lo convierte en abogado del diablo. La inteligencia artificial nos ha cambiado la vida y lo ha hecho de tal forma que deberemos estar preparados para lo peor. Aunque nos ha supuesto un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio que puede ser clave en estas jornadas que hasta la fecha desconocíamos.

ChatGPT entra en modo abogado del diablo

Los expertos de Axial nos explican que: «El concepto del “abogado del diablo” se remonta al siglo XI, cuando el Vaticano designaba a un abogado del diablo cuya labor consistía en desacreditar a los candidatos a la santidad. Esta figura servía para poner a prueba las ideas y creencias, buscando posibles debilidades y fallos que pudieran pasar desapercibidos. En el ámbito laboral, rodearse de voces que actúen como abogados del diablo puede ser extremadamente beneficioso. Estas personas no solo desafiarán nuestras ideas y decisiones, sino que también nos ayudarán a fortalecer nuestras argumentaciones, considerar diferentes escenarios y mejorar la calidad de nuestras elecciones»

Los beneficios de este sistema están claros y son los que hacen de este versión de ChatGPT, una gran aliada para tomar decisiones importantes:

Cuestionamiento constructivo: Al tener a alguien que cuestione nuestras decisiones, tenemos la oportunidad de reflexionar de manera más profunda y considerar aspectos que quizás no habíamos tenido en cuenta. Ampliar perspectivas: Los abogados del diablo nos ayudan a ver las situaciones desde ángulos diferentes, lo cual nos permite tener una visión más completa y objetiva de la realidad. Mejora en la toma de decisiones: Al recibir retroalimentación crítica y constructiva, tenemos la posibilidad de tomar decisiones más informadas y fundamentadas, evitando posibles errores o fallos. Fomento del debate y la creatividad: El trabajo en equipo con abogados del diablo puede promover el debate saludable, estimulando la creatividad y la búsqueda de soluciones innovadoras.

Este experto se ha convertido en viral en redes por explicar un uso de la IA que quizás desconocíamos, pero puede acabar siendo de lo más útil. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ello, de una manera que hasta la fecha desconocíamos y puede darnos muy buenas sensaciones. Será la forma de saber en todo momento qué decisión podremos tomar y la manera de conseguir hacer realidad ese futuro que queremos sin sufrir por ello.