Soy cocinero y este es el mejor truco para que las patatas hervidas dejen de ser aburridas

El mejor truco para que las patatas hervidas dejen de ser aburridas nos lo ha dado un famoso cocinero, que, sin duda alguna, nos permite crear un plato de restaurante en un abrir y cerrar de ojos. Ha llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que tenemos por delante y que serán esenciales. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por unas patatas que quedarán espectaculares en un abrir y cerrar de ojos.

Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los alimentos que tenemos en casa y en este caso, nada mejor para hacerlo que conseguir unas patatas de lujo con el mínimo esfuerzo posible. Este tipo de alimento puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Para disfrutar de unas simples patatas hervidas sólo debemos combinarlo con los alimentos que mejor se adaptarán a nuestro día a día de una manera que quizás nos acabará sorprendiendo. Es hora de apostar claramente por algunos detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante.

El mejor truco de un cocinero con las patatas es este

Disfrutar de unas buenas patatas es algo que podemos conseguir en un abrir y cerrar de ojos, es cuestión de hacernos con la mejor base posible. Tendremos que aprender a mezclar esos ingredientes que acabarán siendo los que nos acompañarán en estos días.

Por lo que, quizás, ha llegado el momento de poner en práctica algunos detalles que pueden acabar marcando la forma de cocinar. De la mejor manera posible, podemos dejar hecha una mezcla de ingredientes que, sin duda alguna, se convertirá en un plus de buenas sensaciones.

Este tipo de trucos pueden darnos más de una alegría a la hora de preparar esas recetas que pueden parecer simples, pero acaban teniendo un sabor realmente increíble. Es momento de seguir estas indicaciones que pueden darnos más de una sorpresa de la mano de este tipo de elementos que serán los que nos afectarán de lleno.

Si quieres usar un ingrediente de bajo coste para descubrir lo mejor de una serie de elementos que serán claves, no lo dudes, ha llegado el momento de aprovechar al máximo estos elementos que nos acompañarán a partir de ahora. Este truco te hará despedirte de una patata hervida sin sabor.

El truco para que las patatas hervidas no queden aburridas

Las patatas hervidas no quedarán aburridas en ningún caso, tocará empezar a crear algunos elementos que serán los que marcarán en estos días que tenemos por delante y que serán esenciales.

Los expertos de Patatas Frusangar nos explican los trucos para que las patatas tengan más sabor, una combinación de elementos que puede ser esencial. Según estos profesionales:

Laurel: Aporta un aroma sutil y profundo que combina a la perfección con la textura de la patata.

Pimienta negra en grano: Intensifica el sabor sin ser demasiado invasiva.

Ajo en polvo o dientes de ajo enteros: Un clásico que realza cualquier plato con un toque de umami.

Romero y tomillo: Estas hierbas aportan un aire mediterráneo inconfundible.

Cúrcuma: No solo mejora el sabor, sino que además le da a las patatas un color dorado espectacular.

Comino: Ideal para darle un matiz ligeramente exótico y especiado.

Además, nos dan con una receta de esas que podemos aplicar en casi y que nos servirá para descubrir lo mejor de este ingrediente principal:

Lava y pela (opcional) las patatas antes de hervirlas. Coloca las patatas en una olla con agua fría suficiente para cubrirlas por completo. Añade sal y las especias de tu elección. Puedes probar una combinación de laurel, ajo y pimienta negra para un sabor equilibrado. Lleva el agua a ebullición y deja que las patatas se cuezan a fuego medio hasta que estén tiernas (aproximadamente 20-25 minutos, dependiendo del tamaño). Escurre y sirve. Puedes disfrutarlas tal cual o darles un toque extra con un chorrito de aceite de oliva y unas escamas de sal.

Te proponemos una receta sencilla para que puedas aprovechar las patatas que tengas en casa en unas tortitas que están de vicio.

Ingredientes:

6 patatas

2 latas de atún en aceite

100 gr de mantequilla

1 cebolla

Sal

2 huevos

1 taza de pan rallado

Aceite

Elaboración: