El mejor entrecot del mundo está en un pueblo de Castilla-La Mancha: sólo tardas una hora desde Madrid

Sólo vas a tardar una hora desde Madrid a llegar hasta el pueblo en el que podrás degustar el mejor entrecot del mundo. Castilla- La Mancha se ha coronado como una de las comunidades autónomas en las que podemos descubrir lo mejor de una gastronomía española que se basa en una materia prima de excepción. Sólo necesitamos conseguir una mezcla de sabores y de emociones que puede llegar de la mano de un ingrediente de lo más auténtico y nacional.

Poco necesita una buena carne para estar buenísima. Tenemos la suerte de descubrir lo mejor de una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, de la mano de una serie de detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que serán esenciales. Por lo que, habrá llegado el momento de conseguir un plus de buenas sensaciones de la mano de una comida de esas que impresionan y que nos hará sumergirnos en lo mejor de una forma de cocinar la carne que destaca por sí sola. Merece la pena esta escapada a un pueblo que nos seducirá al primer bocado.

La sensación de que vamos a hacer una escapada rural que nos hará invertir horas y horas, hasta la nada, desaparece cuando empezamos a encontrar rutas como esta. A pocos kilómetros de la capital. Tardaremos sólo una hora de viaje, nada si lo comparamos con el tiempo de calidad que vamos a pasar.

Es momento de apostar claramente por una nueva realidad que llega de la mano de un giro destacado que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no esperaríamos. Esta forma de viajar que nos sumergirá de lleno en este tipo de experiencias gastronómicas que van más allá del placer. Un entrecot como el que hacen en este pueblo de Castilla-La Mancha no hay palabras para describirlo.

Un buen entrecot es uno de esos placeres que nos podemos permitir de vez en cuando. Merece la pena hacer una pequeña escapada para poder degustar en primera persona lo mejor de un tipo de carne que sin duda alguna, puede acabar siendo el mejor aliado posible de una mezcla de ingredientes realmente espectacular.

World Steak Challenge ha premiado a un restaurante de este lugar como el que cocina el mejor entrecot del planeta. No es de extrañar si tenemos en cuenta que en España tenemos la mejor materia prima, pero también, los mejores cocineros de todo el planeta.

El restaurante Esencia nos permitirá descubrir el mejor entrecot del mundo en ediciones anteriores de este famoso concurso, pero también deleitarnos con un pueblo con mucho encanto que se presenta en la web de Turismo de Castilla-La Mancha como: «La noble ciudad de Tarancón muestra su lado más hermoso a 82 km de Cuenca, en el extremo septentrional de la comarca de la Mancha. Su posición, lindando con Toledo y con la zona occidental de la Alcarria, convierte a esta localidad en un importante nudo de comunicaciones por carretera y ferrocarril. De su historia son testigos mudos el conjunto urbano, la iglesia de La Asunción y los palacios del Duque de Riansares y la casa de los Parada, ejemplos de las maravillas existentes en el municipio».

Siguiendo con la misma explicación: «Tiene Tarancón un maravilloso conjunto urbano cuya máxima expresión la encontramos en su casco antiguo, al este de la ciudad. Está articulado sobre tres bellas plazas, de calles estrechas y bellos edificios. En una de estas plazas, concretamente en la del Caño, se presenta a ojos del visitante la imponente iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Bien de Interés Cultural. El templo, de origen gótico, está dentro de un atrio al que se accede a través del Arco de la Malena, en la parte noroccidental contemplaremos su gran torre más conocida como la “Giralda Manchega” compuesta por cinco cuerpos cuadrados y dos octogonales que guardan el reloj y la cruz de forja que la corona, obra de Luis de Arteaga en el silgo XVIII. Del interior es obligación admirar su imponente Retablo Mayor, obra de Pedro de Villadiego, de estilo plateresco. Es de madera de pino tallada con la imagen de la Asunción en su hornacina central y un Calvario en el ático».