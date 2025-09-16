Encuentran una tortuga en Marte y la NASA no da crédito: están buscando una explicación

La NASA no da crédito a lo que han encontrado en Marte, nada más y nada menos que una tortuga que ha dejado a medio mundo en shock. La realidad es que estamos ante un planeta rojo que nos va dejando más de una sorpresa inesperada. De la mano de algunos elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que tenemos por delante y que serán esenciales. Llega un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que marcará estos días que tenemos por delante.

Ese futuro en el que tendremos que luchar para conocer en primera persona esos elementos que llegan de Marte. Hasta el momento, la misión de la NASA es descubrir en todo momento qué se esconde en un planeta que, de momento, ha sido el origen de todo tipo de leyendas urbanas, esta tortuga es una más de las que genera virales y teorías disparatadas.

Están buscando una explicación

La realidad es que estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán el futuro en nuestro planeta y en los que el ser humano puede colonizar. El espacio exterior puede ser el lugar en el que la humanidad se refugie ante una previsible destrucción del planeta Tierra.

Tocará estar muy pendientes de una serie de detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno.

A través de las misiones, no tripuladas, podemos descubrir una serie de elementos que van de la mano y que podrían acabar siendo claves en todos los sentidos. Esta tortuga es una de las más inquietantes que llega de la mano de la última misión de exploración al planeta rojo.

La NASA encuentra una tortuga en Marte

La imagen de una posible tortuga o restos de ella que ha aparecido en Marte pone los pelos de punta. Son muchas las teorías que corren como la pólvora en un planeta del que vamos a poder descubrir mucho más de lo que parece. Con la mirada puesta a un futuro con sorpresas, la NASA habla claro sobre este descubrimiento.

Tal y como nos explica desde su blog: «La semana pasada, el rover Perseverance comenzó un nuevo y emocionante viaje. Conduciendo al noroeste de la cresta de Soroya, Perseverance entró en un área llena de una amplia gama de rocas que el equipo científico cree que podrían contener pistas sobre la historia temprana de Marte. El terreno que estamos explorando se conoce como megabreccia: una mezcla caótica de fragmentos de roca rotos probablemente producidas durante los antiguos impactos de asteroides. Algunos bloqueos pueden haberse originado en el evento de impacto de Isidis gargantuo, que creó un cráter de 1.200 millas de ancho (unos 1.930 kilómetros) justo al este de Jezero. Estudiar la megabreccia podría ayudarnos a vincular la geología de Jezero con la región más amplia alrededor de la cuenca de Isidis, vinculando las observaciones locales con la historia global de Marte. El rover ahora está comenzando una exploración sistemática de estas rocas, comenzando en Scotiafjellet. Si son realmente megabreccia, podrían contener trozos de material de corteza profunda, ofreciendo un raro vistazo al interior de Marte. Estas rocas probablemente son anteriores a los depósitos deltánicos y volcánicos que exploramos anteriormente en el Cráter Jezero, lo que las convierte en algunas de las rocas accesibles más antiguas que Perseverance jamás encontrará. Por lo tanto, pueden revelar hasta qué punto el agua estaba presente en el antiguo Marte, una pregunta clave a medida que continuamos nuestra búsqueda de signos de vida pasada en el Planeta Rojo. En resumen, al aventurarse en este terreno desordenado, Perseverance nos está dando un asiento en primera fila para los primeros capítulos de la historia de Marte».

Con esta misión nos descubre un planeta al que le damos muchas similitudes con el nuestro, aunque en realidad, sólo estamos admirando unos patrones que creemos nuestros. Esta supuesta tortuga puede ser sólo una pieza de un puzzle que sin duda alguna deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad a medida que vayan llegando más datos.