No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega, en las que los solteros se acercan al restaurante más famoso de la televisión con la intención de encontrar a su media naranja. Los grandes datos de audiencia que cosecha este dating show se debe, entre otras cuestiones, por el excepcional equipo que hay detrás de las cámaras, pero también frente a ellas. Desde Carlos Sobera hasta Matías Roure, pasando por las gemelas Zapata. No podemos dejar de mencionar a Laura Boado, la joven que, después de un tiempo, ha puesto punto y final a esta etapa profesional como camarera de First Dates. Un hueco que ha sido ocupado por la modelo Lidia Santos.

Como no podía ser de otra manera, Laura Boado fue ganándose poco a poco el cariño y la admiración de los miles de espectadores que no se perdían ni una sola entrega de First Dates. En todo momento, hizo un excepcional trabajo al recibir a los comensales en el restaurante y saber muchos más detalles sobre ellos y sobre lo que buscaban con su paso por el programa. A pesar de haber hecho una labor espectacular, lo cierto es que la joven y el dating show han decidido tomar caminos separados. Muchos son los que no pueden evitar preguntarse por qué ha ocurrido esto y por qué Lidia Santos ha llegado para tratar de llenar ese enorme vacío que ha dejado la joven que saltó a la fama gracias a su participación en pareja en la sexta edición de La isla de las tentaciones, presentada por Sandra Barneda.

Son muchas las incógnitas que existen actualmente, pero lo cierto es que no se ha hecho público un motivo claro de por qué Laura ha dejado de trabajar en First Dates. Lo único que ha trascendido es que deja su puesto en el dating show para dar paso a la llegada de la modelo y ex concursante de Supervivientes, Lidia Santos.

Durante más de dos años, Laura Boado ha trabajado en el restaurante más famoso de la televisión. Respecto a la salida de este programa, no se detalla si se trata de una decisión propia, una renovación del programa o algún asunto contractual. Solamente se ha incidido en el paso dado por la productora, pero no se ha especificado la razón.

Sea como sea, lo que es un hecho es que Laura se ha ganado un hueco en el corazón de miles de personas en nuestro país tras su etapa en First Dates. Estamos completamente convencidos de que esta nueva etapa que está a punto de comenzar le traerá grandes y sorprendentes proyectos. ¡Es una gran profesional!