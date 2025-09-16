Quién es Lidia Santos, camarera de ‘First Dates’: su edad, su pareja y su pasado en ‘Supervivientes’

First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de encontrar a su media naranja. Para ello, cuentan con un equipo excepcional formado por Carlos Sobera, Matías Roure y las gemelas Marisa y Cristina Zapata. Además, desde esta temporada, podremos ver a Lidia Santos recibiendo a los comensales que llegan con ganas de enamorarse. Por lo tanto, es el momento más que perfecto para conocer la trayectoria profesional de Lidia Santos, así como diversos aspectos personales como son su edad, su pareja y por qué saltó a la fama. ¡Te contamos todos los detalles sobre el nuevo y sorprendente fichaje de First Dates!

La trayectoria profesional de Lidia Santos

Nacida en Málaga, Lidia Santos es una modelo internacional que no tardó en coronarse como Miss Málaga en 2011. Desde ese momento, la joven desarrolló una amplia carrera vinculada con el mundo de la moda, la publicidad e, incluso, la televisión. A lo largo de su trayectoria, la andaluza ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes marcas como es el caso de Women’s Secret, GUESS o, incluso, Hunkemöller, entre otras.

Más allá de haber participado en numerosas pasarelas, Lidia Santos también ha sido protagonista de diversas campañas publicitarias. De hecho, ha compartido proyectos con grandes estrellas como es el caso de Elsa Pataky. En 2019 se le brindó una de las oportunidades laborales más sorprendentes, como es participar en Supervivientes, donde permaneció hasta cinco semanas en los Cayos Cochinos de Honduras. Una experiencia que le dio mucha más visibilidad a nivel mediático.

En septiembre de 2025 se ha confirmado su nuevo proyecto en la pequeña pantalla, de la mano de First Dates. Su papel en el dating show será el mismo que ha estado desarrollando Laura Boado en los últimos meses. Es decir, deberá acompañar a los solteros, guiarles hasta la mesa en la que disfrutarán de la velada y conocer sus primeras impresiones. En definitiva, que se sientan cómodos en todo momento.

Como no podía ser de otra manera, en una entrevista con Mediaset España, Lidia Santos ha asegurado sentirse profundamente ilusionada con este nuevo proyecto. Es más, su objetivo no es otro que aportar energía, frescura y, sobre todo, cercanía no solamente de cara a los participantes, sino también en cuanto a los espectadores de First Dates se refiere.

Su vida personal

La modelo siempre se ha mostrado bastante reservada a la hora de hablar de diversos aspectos que tengan estrecha relación con el ámbito más personal. Eso sí, se define como una mujer enamorada de la vida y del amor, por lo tanto, se convierte en un fichaje perfecto para un formato como First Dates.

En redes sociales, tiene cada vez más presencia no solamente por su amplia trayectoria en el mundo del modelaje, sino también desde su participación en Supervivientes. En cuanto al amor, mantiene una relación sentimental con Christian Ramos, con quien, como ella misma ha confesado en una entrevista, «comparte profesión, horas de gimnasio, viajes y diversión».