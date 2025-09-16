La ciencia en alerta por lo que han descubierto en el Atlántico: «Algo está pasando…»

Lo que se ha descubierto en el Atlántico pone la ciencia en alerta, algo está pasando que no termina de cuadrar entre la comunidad científica. La realidad siempre acaba superando la ficción, lo que tenemos por delante son una serie de elementos que puede acabar siendo claves. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Algo está pasando en un mar que guarda sus increíbles secretos en su interior. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por unas novedades que pueden hacer inviable el futuro que todos desearíamos. Sin duda alguna, a medida que vamos descubriendo un poco más de nuestro planeta nos damos cuenta de algunas novedades que van llegando a toda velocidad. Es importante estar preparados para saber qué dice la ciencia de algunos puntos del planeta, en concreto de un Atlántico que hace saltar todas las alarmas y nos coloca en una complicada situación.

Algo está pasando

Hace años que el planeta nos manda más de un mensaje inesperado, en especial ante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Por lo que, debemos estar pendientes de cada una de las señales que llegan de este elemento.

Es hora de apostar claramente por una serie de cambios que acabarán marcando una diferencia importante en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de poner en práctica determinadas novedades que serán esenciales.

Es hora de saber qué mensaje nos mandan estos expertos que pueden alertarnos de algunas novedades que deberemos tener en consideración. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunas situaciones que pueden convertirse en algo que puede marcar nuestro futuro de tal forma que nos permita reconectar un poco más con lo que nos puede estar esperando en estos días.

El Atlántico es una de las partes del planeta que guarda una serie de novedades que debemos conocer y que quizás nos hagan pensar en un punto de partida hacia un lugar desconocido por el ser humano.

La ciencia está en alerta por lo que han descubierto en el Atlántico

El Atlántico ha dado señales de cambios y lo ha hecho de tal forma que debemos estar preparados para lo peor, en especial en estos días en los que el planeta parece que nos manda más de un mensaje del todo inesperado. A través de una serie de detalles que serán los que nos afectarán de lleno.

Los especialista de la revista Yale Environment nos explican que: «Durante décadas en los EE. UU. En la costa del Atlántico medio, los pescadores recreativos han desafiado las frías temperaturas de finales de octubre y noviembre para perseguir a una de las especies de pez más emblemáticas de la región, la lubina rayada. Esta temporada, justo al mar de Nueva Jersey y Nueva York, la carrera de otoño fue especialmente fuerte. «La cantidad de peces y [su tamaño] era muy, muy alta», dijo Lou Van Bergen, capitán de Miss Barnegat Light, un barco de fiesta de 90 pies de Barnegat Light, Nueva Jersey. «Cada semana, durante todo el Día de Acción de Gracias, podrías salir y pescar peces de mejor tamaño». Por el aspecto de la cubierta del barco este otoño, habría sido fácil suponer que la lubina rayada, una vez sobrepescada a números peligrosamente bajos en la costa este, había completado un notable regreso. Excepto que en la cercana bahía de Chesapeake y en el río Hudson, donde los peces regresan cada primavera para desovar, la eclosión y la maduración de los juveniles «ha sido abismal», dijo John Waldman, biólogo de conservación acuática de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Waldman, un ávido pescador, calificó los bajos niveles de reclutamiento de lubina rayada, o éxito de desove, en estos estuarios históricamente fértiles «un verdadero misterio».

Siguiendo con la misma explicación: «Una forma de comprender mejor este aparente cambio en el reclutamiento y distribución de lubinas rayadas en la Balla del Atlántico Medio, la región costera que se extiende desde los Outer Banks de Carolina del Norte hasta Massachusetts, es mirar cambios similares en el comportamiento de una de sus fuentes clave de alimento, el menhaden del Atlántico, un pez forrajero de la familia del arenque. En los últimos años, también se ha visto un gran número de menhaden frente a las costas de Nueva Jersey y Nueva York – Van Bergen describió un viaje a principios de noviembre en el que la superficie del océano estaba espesa con menhaden durante unas 25 millas. Pero al igual que la lubina rayada, el número de menhaden en el Chesapeake y otros estuarios, donde el pescado alguna vez fue abundante de manera confiable, ha sido bajo. «No sé si este es un patrón cíclico más grande, si está impulsado por cómo se manejan, o si es porque la temperatura del agua está aumentando», dijo Janelle Morano, una estudiante de doctorado de la Universidad de Cornell que ha estado estudiando cómo ha cambiado la distribución de menhaden a lo largo de los Estados Unidos. Costa Este a lo largo del tiempo. «Pero algo está pasando, y es real». En conjunto, los cambios en el comportamiento de estas dos especies interconectadas se asemejan a aspectos de un fenómeno que se está observando en todo el planeta, desde la tierra hasta el mar: desajuste fenológico».