EEUU está perforando la Tierra para conseguir la sustancia que es mejor que el oro

Una sustancia que es mejor que el oro hace que los EEUU no duden en perforar la Tierra para encontrar esta materia que puede costar millones.

Será el momento de poner sobre la mesa algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos hace pensar en las riquezas que hoy en día tenemos en nuestro poder. El interior de la Tierra dispone de una serie de recursos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Será el momento de poner sobre la mesa algunos elementos que pueden ser esenciales, un giro radical en esta forma de conseguir un elemento que es superior en valor al oro.

Es mejor que el oro

El oro se ha convertido en los últimos tiempos en la sustancia más demandada del mundo y no es casualidad. Tenemos que empezar a ver en él un detalle que sin duda alguna acabará siendo lo que nos hará pensar en este cambio de tendencia que puede ser esencial.

Estamos ante una serie de peculiaridades que podemos empezar a descubrir cuando hay una necesidad de hacerse con algunos recursos que hoy en día son claves para aumentar la riqueza de cualquier país. El oro ha sido durante décadas uno de los materiales que se obtienen de forma natural en plena naturaleza más codiciados.

Pero no es el único, hoy en día deberemos empezar a pensar en algunos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta. Por lo que, habrá llegado ese momento de saber qué sustancia va a sustituir al oro en estos días en los que cada elemento cuenta.

Un detalle que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones que, sin duda alguna, será lo que nos afectará de lleno, en estas próximas jornadas. Los EEUU han iniciado la búsqueda de una materia que sustituye el oro como materia más valiosa.

Está perforando la Tierra los EEUU

Los expertos de Astrobites nos dan una serie de peculiaridades que debemos tener en consideración: «En primer lugar, los autores estudian cómo el calor de las interacciones de la materia oscura fluiría a través del núcleo de la Tierra a lo largo del tiempo, calculando un perfil de temperatura radial de la Tierra y, posteriormente, el flujo de calor a través del radio enR=1000Km. Esto se debe a que inicialmente, la distribución de la densidad de la materia oscura (con la densidad disminuye con el radio) limita la mayoría de las interacciones a regiones más centrales del núcleo de la Tierra, por lo que lleva algún tiempo para que el calor fluya desde el centro, dado que las interacciones solo podrían haber comenzado cuando la Tierra se formó por primera vez. Dependiendo de las propiedades de la materia oscura, encuentran que en algunos casos se necesitan alrededor de mil millones de años para que la cantidad máxima de calor fluya a través de este radio. En otros planetas con interiores variables, la conducción de calor puede ser mucho más eficiente. La figura 1 a continuación muestra la potencia de salida, procedente de la materia oscura, en este radio en función del tiempo, para una partícula de materia oscura de masa = 1 TeV y varias secciones transversales (que básicamente le dice la posibilidad de que la materia oscura interactúe con una partícula e influye directamente en la velocidad de inyección de energía)».

La materia oscura es uno de los elementos que sigue despertando este interés creciente: «Los análisis sísmicos nos permiten sondear un poco en el núcleo de la Tierra, y sabemos que hasta una profundidad de ~400 km desde el centro, el núcleo no está totalmente derretido; hay regiones de heterogeneidad que sugieren lo contrario. Así que, como mucho, podemos descartar cualquier candidato de materia oscura que cree suficiente calor para derretir cualquier cosa más allá del radio más interior de 400 km del núcleo de la Tierra dentro del tiempo que la Tierra ha existido (~ 4.500 millones de años). Para calcular cuánto de los diferentes candidatos de la materia oscura (en términos de masa y sección transversal) podrían derretir la Tierra, los autores necesitan hacer algunas suposiciones; asumen un valor aproximado para la conductividad térmica del material (aleaciones de hierro) en el centro bajo presión y temperaturas muy altas, y también asumen aproximadamente la temperatura a la que estos materiales se derretirían».