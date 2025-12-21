Reynés se afianza en Naturgy y Criteria tras la venta de BlackRock

El conflicto enquistado en la energética Naturgy, una de las empresas más estratégicas de España, desde hace tres años parece estar por fin en vías de solución. Y de los movimientos de esta semana emerge un claro ganador: su presidente, Francisco Reynés, que afianza su poder no sólo en Naturgy, sino también en el holding de La Caixa, Criteria, donde se perfila como sucesor de Isidro Fainé cuando éste se retire.

Como se recordará, los fondos llegaron a plantear en nombramiento de un consejero delegado que restara poderes a Reynés en Naturgy, operación que tuvo que abortar abruptamente Fainé (ya saben, el hombre más poderoso de España).

Para resolver esta guerra, que mantiene paralizada la estrategia de Naturgy, el año pasado se produjo el intento más serio para dar salida a los fondos CVC y BlackRock (participación heredada de GIP), que controlaban en torno al 40% de Naturgy, mediante una OPA conjunta de Criteria y la empresa pública de Abu Dabi Taqa por el 100% del capital.

El intento de Taqa

Esta operación fracasó por un conjunto de factores: el elevado precio, la necesidad de ampliar capital posteriormente para mantener la empresa cotizando en Bolsa, un reparto de poder que favorecía a Criteria y la oposición del Gobierno, presionado por Argelia (nuestro principal suministrador de gas, con capacidad de cortarnos el grifo), ya que Abu Dabi es aliado de su enemigo Marruecos.

Tras este fracaso, Criteria estuvo un tiempo buscando otro compañero de viaje extranjero (en España no hay nadie con esa capacidad) para lanzar otra OPA, pero el Gobierno se negó en redondo: no quiere otro caso Endesa, que acabó en manos de la italiana Enel, y únicamente tolera la venta a un extranjero del 20%, la mitad de la participación de los fondos.

Maniobras orquestales en la oscuridad

Con esa premisa, han comenzado las maniobras orquestales en la oscuridad. El primero en mover ficha ha sido BlackRock, que vendió un 7,1% del capital el día 10 y se quedó en el 12,6%. Una colocación encargada a JP Morgan que ha repartido el paquete en pequeñas participaciones, de forma que no emerja ningún nuevo accionista significativo.

En segundo lugar, la propia Criteria ha comprado un 2% adicional, aprovechando la caída de la cotización provocada por la venta de BlackRock, y ha alcanzado el 26% del capital de Naturgy, lo que refuerza su poder y el de Reynés: el fondo perderá un consejero y el holding de La Caixa tiene derecho a quedarse con él y pasar así de tres a cuatro asientos en el órgano de gobierno (además del del propio Reynés, que tiene consideración de ejecutivo). Con cinco consejeros, y los fondos con tres, ya no habrá quien le tosa.

Por si fuera poco, CVC -el fondo de capital riesgo que gestiona en España Javier de Jaime y que firmó el famoso contrato leonino con los clubes de fútbol más incautos- ha desligado su participación de la de la familia March (Corporación Financiera Alba), con quien la tenía sindicada. De esta forma, CVC se queda con el 13,8% de Naturgy y los March, con el 5,01%, con lo cual pueden sumar sus fuerzas a las de Criteria -es la idea de Fainé-… a la vez que se reduce aún más el peso de los fondos díscolos en el consejo.

Lo que falta

Queda por resolverse la salida total de BlackRock y CVC, una participación reducida cuya venta el Gobierno sí toleraría, como se ha dicho. Pero para eso, hace falta encontrar un inversor que se conforme con un porcentaje inferior a Criteria, o sea, que no pretenda mandar.

Y la única opción es otro árabe, una vez descartada Taqa: son los únicos que tienen dinero y que son aceptables para el Gobierno. Hay rusos y chinos interesados, pero eso sería una declaración de guerra a Estados Unidos, y Pedro Sánchez no está tan loco como para llegar a tanto. También hay otros fondos norteamericanos, que tienen dinero y ganas, pero no quieren invertir en España por los ataques a su país y, sobre todo, nuestra alarmante inseguridad jurídica y fiscal.

En esta historia queda el verso suelto de IFM, el fondo australiano representado en España por Jaime Siles. Tras su OPA parcial fallida de 2021, este inversor se ha quedado con un 15% de Naturgy y siempre ha dicho que su idea es incrementarla, no venderla. Todo apunta a que su enfrentamiento inicial con Criteria se ha atemperado y que no va a poner pegas a su dominio cuando acaben de salir los otros fondos. Fainé es mucho Fainé y Reynés es mucho Reynés.

Reynés, en órbita

Todos estos acontecimientos refuerzan también al presidente de Naturgy como sucesor in pectore de Fainé al frente de Criteria tras la defenestración de Ángel Simón, que cometió el error de Goirigolzarri, Luzón o Nin y López Burniol en la propia Caixa: postularse como sucesor del presidente. La idea actual es una bicefalia en la que la Fundación La Caixa -de la que dependen Criteria y CaixaBank- quedaría en manos de Josep María Coronas.

«Se le ve muy fuerte, está en su mejor momento», comenta una persona que ha conversado recientemente con Reynés. Eso sí, el relevo se producirá cuando Fainé caiga enfermo o fallezca, puesto que sigue en plena forma a sus 83 años y este año va a renovar su mandato a pesar de las presiones políticas, como también informó OKDIARIO.