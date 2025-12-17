Criteria, el holding empresarial de La Caixa, ha elevado un 2% su participación en Naturgy hasta casi el 26%, según ha comunicado este miércoles a la CNMV. Esta compra se produce después de la venta del 7,1% de la gasista por parte de BlackRock y refuerza a Criteria de cara a la próxima recomposición del consejo de administración.

Con esta venta por parte de la gestora de fondos de inversión estadounidense, su participación se ha reducido al 12,62%, según consta también en los registros del supervisor bursátil. Esta rebaja le obligaría, en teoría, a renunciar a un asiento en el consejo de Naturgy (actualmente tiene tres), puesto que quiere ocupar Criteria (que pasaría de tres a cuatro); de ahí el aumento de su participación.

El holding de La Caixa ya tenía derecho a un cuarto consejero tras la auto-opa que lanzó Naturgy sobre el 10% del capital, a la que acudieron todos los accionistas significativos, para elevar su free float. Sin embargo, dado que el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ocupa plaza de ejecutivo y es a la vez vicepresidente de Criteria, se consideraba que ésta ya estaba suficientemente representada.

Sin embargo, la salida parcial de BlackRock (que tenía una participación algo superior al 20% heredada del fondo GIP) ofrece al holding que preside Isidro Fainé la oportunidad de acceder a ese cuarto consejero y reducir así el poder de los fondos -CVC tiene otros tres consejeros-, que hasta ahora suponía el gran problema de gobernanza de la gasista que bloqueaba la toma de decisiones estratégicas.

Precisamente, Criteria ha aprovechado la caída de la cotización de Naturgy provocada por la venta de BlackRock para adquirir ese 2% a un precio más bajo. Con la cotización de Naturgy en la sesión de hoy, 24,62 euros por acción, dicha participación tiene un valor de unos 473 millones.

Naturgy ganó un 5,6% más hasta septiembre hasta 1.668 millones, lo que, de mantenerse el mismo ritmo en el cuarto trimestre, supondrá obtener un beneficio récord en 2025. Asimismo, la energética está envuelta en la polémica por la remuneración de la inversión en redes para evitar nuevos apagones, puesto que considera insuficiente la propuesta de la CNMC, como el resto del sector.