El gigante BlacRock se desprende poco a poco de Naturgy. La gestora ha anunciado, a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles la colocación acelerada del 7,1% de su participación en Naturgy por unos 1.800 millones de euros.

Según la comunicación, el proceso se inicia inmediatamente tras su publicación y se ejecutará al amparo de un contrato de colocación en condiciones habituales para este tipo de operaciones. De esta manera el mayor gestor de fondos de inversión del mundo reduce su participación en la gasista y se queda en alrededor del 12% del capital tras esta desinversión.

La venta de esta parte de Naturgy favorecerá el paso de la gasista hacia su objetivo de elevar el capital que cotiza libremente en bolsa. Tras este avance, el free float de la energética pasará del 18,7% actual, hasta más del 25%.

Noticia en ampliación…