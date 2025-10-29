Naturgy aumentó su beneficio neto el 5,6% en los tres primeros trimestres de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta lograr unas ganancias de 1.668 millones de euros, según ha informado la energética este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, la compañía confirma su objetivo de superar la cifra récord de 2.000 millones de euros en los resultados en 2025.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo, primera gasista y tercera eléctrica de España, alcanzó al cierre de septiembre los 4.214 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,8% respecto a los nueve primeros meses de 2024.

Durante este periodo, los precios del gas y la electricidad se mantuvieron en niveles más elevados que en el mismo tramo del año anterior, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas e incertidumbre macroeconómica.

Estos factores provocaron un desacoplamiento entre los índices de precios del gas y del petróleo, ya que los precios del crudo se situaron por debajo del promedio registrado en el mismo periodo del ejercicio precedente, según ha explicado la compañía.

Resultados de Naturgy

Así, la energética destacó que este «sólido desempeño refleja la diversificación y resiliencia de la compañía, con una combinación equilibrada de riesgos, actividades y geografías».

Durante el periodo, Naturgy generó un sólido flujo de caja y mantuvo un balance robusto, pese a haber ejecutado en junio una recompra de acciones por 2.332 millones de euros en el marco de su auto-OPA, con la que adquirió un 9% de su capital social.

Sin embargo, la compañía recolocó la mayor parte de esas acciones entre inversores institucionales en los mercados de capitales, lo que le permitió elevar su free float hasta aproximadamente el 19%.

Este nivel de capital flotante resulta suficiente para facilitar su reincorporación a los principales índices bursátiles internacionales, especialmente a los pertenecientes a la familia MSCI.

Durante los nueve primeros meses del año, el grupo presidido por Francisco Reynés invirtió 1.389 millones de euros, principalmente en redes de distribución y desarrollos renovables selectivos.

La deuda neta a cierre de los nueve primeros meses de 2025 se situó en 12.913 millones de euros, frente a los 12.201 millones de euros al cierre de 2024. El ratio deuda neta/Ebitda de los doce últimos meses era de 2,4 veces, reflejando ya el impacto de la recompra de acciones.

Por otra parte, el consejo de administración de la compañía ha aprobado el pago de un segundo dividendo de 0,6 euros por acción el próximo 5 de noviembre que, junto al abonado el pasado mes de julio, totaliza 1,2 euros por acción hasta el momento. El plan estratégico de Naturgy contempla una remuneración mínima de 1,7 euros para sus accionistas, sujeta al mantenimiento del rating BBB.