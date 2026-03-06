Pánico en alta mar: un camión se incendia a bordo de un ferri Barcelona-Palma con más de 170 personas

Un momento de terror absoluto se vivió este viernes en plena travesía entre Barcelona y Palma, cuando un camión comenzó a arder en la bodega del ferri Golden Bridge de la naviera GNV, poniendo en riesgo la vida de 126 pasajeros y 46 tripulantes a bordo. El incidente tuvo lugar sobre las 06:30 horas, cuando la nave se encontraba navegando a unas 50 millas náuticas de Palma, según informó Salvamento Marítimo a través de su cuenta de la red social X.

Testigos a bordo relatan momentos de pánico y confusión, con llamas y humo negro elevándose desde la bodega del barco. A pesar del terror, las llamas lograron ser controladas rápidamente, aunque el humo persistió, generando una atmósfera asfixiante y alarmante que obligó a activar todos los protocolos de emergencia. Según las primeras informaciones, el origen del fuego sería uno de los camiones que transportaba carga en la bodega.

Ante la alerta, el Centro de Coordinación de Palma, bajo la supervisión de la Capitanía Marítima, desplegó de inmediato un operativo de rescate sin precedentes. Se enviaron medios marítimos como el buque Marta Mata y la Salvamar Libertas, mientras que el helicóptero Helimer 203 sobrevolaba la zona para garantizar la seguridad de los pasajeros. Además, el 112, los Bomberos de Palma, la Guardia Civil y los remolcadores de puerto estuvieron listos para intervenir en caso de que la situación se descontrolara. Finalmente, y gracias a la rápida acción del personal a bordo, no fue necesario evacuar a nadie y no se registraron heridos.

El ferri Golden Bridge, escoltado por los medios de Salvamento Marítimo, llegó al puerto de Palma bajo control total, mientras los pasajeros, aún conmocionados, relataban la tensa espera y el miedo en alta mar. Aunque el incendio se extinguió con rapidez, el episodio deja una pregunta en el aire: ¿cómo pudo un camión prender fuego en la bodega de un ferri con tantas personas a bordo sin causar heridos? Las autoridades ya investigan las causas del siniestro, mientras la travesía de cientos de pasajeros quedó marcada por un amanecer de auténtico susto y adrenalina.