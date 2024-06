Taqa deja plantado a Fainé: si hay que ir se va, pero ir pá ná es tontería

La noticia de la semana ha sido la espantada de la energética de Abu Dabi, Taqa, en Naturgy, que ha dejado colgado de la brocha a Isidro Fainé -presidente de Criteria, el holding empresarial de La Caixa- en su intento de OPA conjunta sobre Naturgy. Lo cual ha provocado el desplome de la gasista en Bolsa (un 15% el martes) y la vuelta a la casilla de salida de sus problemas accionariales.

¿Qué ha pasado para que los emiratíes se larguen con viento fresco? Pues, como diría José Mota, «si hay que ir se va, pero ir pá ná es tontería». Es decir, tenían que pagar un precio elevado, comerse después una ampliación de capital, poner más dinero que Criteria y, encima, no mandar nada en la empresa. Para ese viaje no hacen falta alforjas.

Recapitulemos. Fainé tiene desde hace años un grave problema con los fondos de inversión presentes en el accionariado de Naturgy: CVC y GIF, que poseen el 20% cada uno, quieren vender porque han agotado su ciclo de inversión; e IFM, que se le coló de rondón con aquella OPA hostil de 2021 que medio fracasó, pero que ha escalado hasta el 15% del capital.

La «solución global»

Esta permanencia contra natura derivó en un enfrentamiento que llegó a su punto álgido con el intento de golpe de Estado del año pasado con el nombramiento de un consejero delegado que restara poderes a Francisco Reynés. Intentona que logró frustar el presidente de La Caixa pero que le metió el susto en el cuerpo: tenía que encontrar una salida para CVC y GIF. Así que se puso a buscarla y la única que encontró Fainé fue la citada Taqa.

Problema: es de Abu Dabi y necesitaba el permiso del Gobierno, que se había puesto en contra de la OPA húngara sobre Talgo y que estaba combatiendo la entrada de la saudí STC en Telefónica. Pero como Fainé es el zorro más viejo, amén del hombre más poderoso de España, planteó una «solución global» para ganarse el favor de Pedro Sánchez.

Dicha solución venía a ser un quid pro quo en el que él se garantizaba que el Ejecutivo no pusiera pegas a la operación de Naturgy a cambio de comprometerse a buscar una solución para Talgo, buscando un caballero blanco o participando la propia Criteria en la OPA para garantizar la «españolidad».

Y como Sánchez es insaciable, también incluyó que el holding de La Caixa aumentara su participación en Telefónica hasta el 10% porque la SEPI no puede desperdiciar más dinero público y no se fía de que los saudíes se la jueguen. Algo que tampoco le molesta mucho a Fainé, que así convierte a Criteria en el mayor grupo empresarial de España, ya que también ha entrado en las últimas semanas en ACS, Colonial y Puig.

Tensar la cuerda

Pero al pasar de las musas al teatro, las cosas se complicaron. Primero, el Gobierno le impuso que Taqa no podía pasar del 40% que tienen CVC y GIP, y que Naturgy debía seguir cotizada (condición que también le puso a IFM). Como al pasar del 30% hay que lanzar una OPA por el 100% por ley, si el opante no se puede pasar del 40%, todo el exceso sobre ese porcentaje lo tenía que comprar Criteria. La solución más sencilla era hacer una OPA conjunta, pero claro, Fainé no quería ir al 50% (la inversión sería excesiva y más después de todas las compras en que se ha embarcado), sino sólo para cubrir dicho exceso sobre el 40%. Es decir, Taqa tenía que poner más dinero.

Encima, tras la OPA Naturgy se quedaría sin apenas free float (capital que cotiza libremente en Bolsa). Así que, para seguir cotizada, y dentro del Ibex, tenía que hacer una ampliación de capital posterior. Ahí los de Abu Dabi torcieron mucho el morro: una ampliación implica dilución y caída del precio de la acción, y eso nada más llegar. Es decir, de saque empezarían con pérdidas. No parecía una locura de inversión por muy buenas perspectivas de futuro que tenga Naturgy.

Para acabar de complicarlo, los dos fondos tensaron la cuerda con el precio de la OPA. Algo que no entendían los emiratíes, ya que podían cerrarse la única puerta de salida que han tenido en años por tensar demasiado la cuerda. Pagar caro incrementaría esas pérdidas iniciales, con lo que la cosa se ponía cada vez más negra. Y empezaba a alargarse sospechosamente.

«Ahí te quedas»

El remate final ha sido la gobernanza. Fainé firmó un principio de acuerdo con Taqa para mantener a Reynés como presidente ejecutivo con todos los poderes. Porque, además, el Gobierno también exigía que mandara Criteria para permitir la operación. No iba a dejar que la mayor gasista de España, absolutamente estratégica, fuera controlada por Abu Dabi.

Pero en Emiratos le contestaron que, si tenían que poner más dinero, comerse la ampliación y pagar caro, que al menos les dejaran algo de influencia en la gestión. La respuesta de Fainé: que no. La respuesta de Taqa: ahí te quedas.

Y ahora, ¿qué?

Así que volvemos a empezar. Eso sí, con fuertes pérdidas para Criteria y los fondos por el fracaso de la OPA. De momento, Fainé y el hombre que ha revolucionado Criteria, Ángel Simón, van a cumplir su parte del pacto en Talgo y Telefónica, como adelantó OKDIARIO. ¿A cambio de qué? Pues se supone que de poder buscar una alternativa a Taqa para Naturgy; si no la encuentran, ya buscará cómo cobrarse del favor. Y no va a ser fácil de encontrar en vista de lo ocurrido.

Tendrá que cambiar las condiciones para que alguien acepte, y eso va a requerir algo más de flexibilidad del Gobierno. Un primer paso es ese cumplimiento de su parte del pacto. Pero a esta historia le quedan aún capítulos por escribirse.