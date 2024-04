La situación de La Caixa se complica en Naturgy: el Gobierno ha limitado al 40% el porcentaje que permitirá comprar a la energética estatal de Abu Dabi, Taqa, en la gasista española, lo que obliga a Criteria a comprar hasta un 14% del capital para evitar que la compañía emiratí se pase de ese porcentaje en la opa que está negociando con los fondos CVC y GIP. Ese porcentaje vale más de 3.000 millones a los precios actuales.

Así lo aseguran fuentes al tanto de la situación: «El Gobierno no quiere que se repita el precedente de Cepsa», sostienen. En esta petrolera, otra de las ramas inversoras de Abu Dabi, IPIC (hoy Mubdala Investment Company), compró inicialmente el 47% del capital a Santander y Fenosa en 2009, pero en 2011 se hizo con otro 49% que poseía la francesa Total mediante una opa y excluyó a Cepsa de Bolsa. En 2017 vendió un 37% a Carlyle, si bien mantiene el control absoluto de la compañía.

Para cumplir ese requisito gubernamental, el holding inversor de La Caixa tiene varias opciones. Una de ellas es esperar al resultado de la opa anunciada por Taqa -si es que finalmente se llega a un acuerdo sobre el precio y se lanza- y comprar posteriormente el porcentaje que adquiera Taqa en exceso de ese 40%, que es lo que poseen en la actualidad los fondos citados (el 40,41% para ser exactos). En ese caso, Criteria no tendría que lanzar una nueva opa pese a pasarse del 30% -en la actualidad posee el 26,7%- porque ya no sería el accionista mayoritario.

Otra opción es hacer una opa conjunta de La Caixa con la empresa de Abu Dabi sobre el 100% de Naturgy, en la que Taqa se quede con el citado 40% y Criteria con el exceso sobre ese porcentaje. Algo que podría hacerse también con la creación de una sociedad conjunta en la que cada uno participe con el porcentaje al que aspira en la opa. En ambos casos, ese exceso potencial es, como máximo, del 14% debido a la composición actual del accionariado, con lo que Criteria alcanzaría el 40,7%.

Taqa ha anunciado que está negociando con CVC y GIP la compra de su paquete, lo que le obligaría a lanzar una opa sobre el 100% de Naturgy al pasarse del 30% que establece la normativa española.

Según las fuentes, ni IFM (el tercer fondo presente en el capital con un 15,01% y cuya vocación es de permanencia a largo plazo) ni la argelina Sonatrach (que posee el 3,85% procedente de un intercambio accionarial con Naturgy) acudirán a la opa. A eso hay que sumar el 26,7% de Criteria, que es quien ha contactado con Taqa, con quien pretende alcanzar un acuerdo de gestión.

Por tanto, un 45,56% del capital no irá a la opa, mientras que el 40,41% sí lo hará. Eso deja un 14,03% que podría acudir a la oferta y que no podría adquirir Taqa porque el Gobierno de Pedro Sánchez no lo autorizaría. Y que tendría que comprar Criteria, dentro de los compromisos adquiridos con el Gobierno que adelantó OKDIARIO y que incluyen también armar una contraopa sobre Talgo.

Gestión y presidencia

Este medio ya informó de que el Gobierno no iba a permitir a Abu Dabi hacerse con la mayoría del capital de Naturgy, lo que obligaba a La Caixa a comprar acciones. Pero las fuentes matizan que el límite acordado es todavía inferior, de ese 40%, por lo que el coste para Criteria podría elevarse por encima de 3.000 millones a los precios actuales. El precio final de la opa se está negociando entre Taqa y los fondos, y tendrá que ser como mínimo de 23,25 euros por acción (la cotización media de los últimos seis meses), según la normativa de opas.

Dentro de las negociaciones que ha mantenido el presidente de Criteria y La Caixa, Isidro Fainé, con el Gobierno, se establece que el holding mantendrá el control de la gestión de Naturgy mediante un pacto de accionistas con Taqa, incluso aunque finalmente el porcentaje de Criteria se quede por debajo del 40%. Asimismo, Fainé exige la continuidad de Francisco Reynés en la presidencia de la gasista.