Una experta afirma que estás en peligro de muerte si tiendes tu ropa dentro de casa

Esto es lo que pasa según una experta si tiendes la ropa dentro de casa

Una experta ha lanzado una importante alerta en The Conversation, un medio que se ha hecho eco, de lo que dice esta profesional de una prestigiosa universidad británica que realmente pone los pelos de punta. Según este artículo: «Colgar la ropa para que se seque en el jardín ha sido una vista rara en los últimos meses, con tormentas invernales que traen temperaturas bajo cero y ráfagas de viento de 100 mph. Pero, ¿realmente importa la forma en que secamos nuestra ropa en el interior? El secado de ropa mojada en bastidores en espacios mal ventilados podría aumentar la cantidad de moho que crece en su hogar, lo que se asocia con la mala salud y, en algunos casos, incluso con la muerte. Cuando el moho crece en su casa, puede formar manchas de color negro o verde en las paredes, y generalmente crea un desagradable olor a humedad. No debe ignorarse, porque estar expuesto al moho durante largos períodos de tiempo puede tener graves implicaciones para la salud. El moho es un término amplio para un grupo de hongos que producen partículas diminutas llamadas esporas. Los hongos producen esporas cuando las condiciones son las adecuadas para su crecimiento, lo que puede incluir temperaturas más frías y alta humedad. Esta es la razón por la que es más probable que encuentre moho creciendo en los techos del baño o en las paredes húmedas, donde hay más agua para que las esporas de hongos se asienten y crezcan. Hay muchas especies diferentes de moho. Los más comunes que causan problemas en hogares húmedos son el penicillium y el aspergillus. Se estima que respiramos un pequeño número de esporas de estos hongos a diario».

Siguiendo con la misma explicación: «Las personas que tienen el sistema inmunológico dañado o comprometido tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente por infecciones fúngicas. Los mohos como el aspergillus causan infecciones en pacientes con función inmunológica limitada, o que tienen daño pulmonar por enfermedades como el asma, la fibrosis quística y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) asociada con el tabaquismo intenso. En las personas con asma, el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada a los desencadenantes (incluidas las esporas fúngicas) que causan inflamación en el pulmón. Esta inflamación hace que sea más difícil respirar al reducir el tamaño de las vías respiratorias. El mismo tipo de respuesta inmune es responsable de los síntomas del asma y las respuestas alérgicas, y las esporas fúngicas también pueden desencadenar estos mismos tipos de respuestas inmunitarias. Esto significa que las esporas fúngicas pueden ser un desencadenante particularmente poderoso para algunas personas».