Se acabó el problema de tender dentro de casa cuando llueve: el invento de Ikea que está arrasando

¿Te gustaría tener un tendedero que se adapte a tu espacio, que seque tu ropa en poco tiempo, que no consuma energía y que además cuide de tu salud y del medio ambiente? Pues estás de suerte, porque Ikea ha lanzado al mercado un producto revolucionario que cumple con todas estas características. Se acabó el problema de tender dentro de casa cuando llueve gracias al último invento de Ikea. ¿Quieres saber de qué se trata? Atento que te explicamos en qué consiste.

Ikea acaba con el problema de tender dentro de casa cuando llueve

¿Cuántas veces has tenido que tender la ropa dentro de casa porque el tiempo no acompañaba? Seguro que muchas, y sabes lo incómodo que es tener que buscar un espacio adecuado, lidiar con la humedad y el olor, y esperar a que se seque todo. Pues bien, Ikea tiene la solución perfecta para este problema: el tendedero Boaxel.

El tendedero Boaxel es un sistema modular que se adapta a cualquier espacio y necesidad. Puedes elegir entre dos tamaños, 60X40 cm o 80X 40 cm o también, combinarlos. Así, podrás crear tu propio tendedero personalizado, que podrás colocar en cualquier pared o rincón de tu casa.

Así que ya lo sabes, si quieres tener un sistema de almacenaje para la colada que sea práctico, versátil y resistente, te encantará el tendedero Boaxel de Ikea. Este tendedero forma parte de una serie de componentes que se montan a la pared y que puedes combinar y modificar según tus preferencias y necesidades. Además, el tendedero Boaxel tiene la ventaja de que se puede usar en zonas húmedas, como el lavadero, y te permitirá dejar la ropa tendida y que se seque sin ocupar mucho espacio. Con el planificador Boaxel, puedes diseñar tu propia solución de almacenaje para la colada y disfrutar de sus beneficios.

Hecho de alambre y poliéster, el tendedero Boaxel se instala fácilmente y cuenta con siete cuerdas, de modo que vas a poder colgar sin problema toda una colada completa.

¿A qué estás esperando? El tendedero Boaxel es el invento definitivo para olvidarte de los problemas de tender dentro de casa cuando llueve. Con él, podrás ahorrar tiempo, dinero y energía, y cuidar mejor de tu ropa. Su precio es de 7 euros para el modelo pequeño o de 9 euros para el que es 20 cm más largo. No esperes más y consigue el tuyo en tu tienda Ikea más cercana o en su página web. ¡No te arrepentirás!.