Miles de personas en peligro por la nueva estafa bancaria de la que no se salva nadie

Miles de personas en peligro por esta estafa bancaria

Los expertos de Deutsche Bank nos alertan sobre una estafa que consiste precisamente en suplantar los datos del banco, para que la persona les dé los suyos. De esta manera lo que hacen en darles acceso directo a una serie de información que debe ser privada.

Tal y como nos explican estos expertos: «El término phishing hace referencia a un tipo de fraude online en el que un ciberdelincuente suplanta la identidad de una entidad legítima —como un banco, una empresa de mensajería o una plataforma digital— para engañar al usuario y obtener información personal, financiera o de acceso. Por lo general, el ataque comienza con un mensaje que parece oficial: un correo electrónico, un SMS, una llamada telefónica o incluso un mensaje en redes sociales. Estos mensajes suelen incluir un enlace fraudulento o una petición urgente que incita a actuar de inmediato: verificar datos, desbloquear una cuenta o confirmar una operación. Una vez que el usuario accede al enlace o facilita sus datos, la información pasa a manos del atacante, quien puede utilizarla para robar dinero, acceder a cuentas o cometer otros fraudes. Phishing que es: en resumen, es una técnica de engaño digital diseñada para captar datos sensibles haciéndose pasar por una entidad legítima».

Siguiendo con la misma explicación nos dan las claves para determinar la forma en la que estos estafadores actúan:

Correo electrónico de suplantación bancaria: el usuario recibe un email que aparenta venir de su banco con un asunto urgente como “Actividad sospechosa detectada en su cuenta”. El mensaje incluye un enlace que lleva a una web falsa idéntica a la del banco, donde se le solicita introducir sus credenciales.

SMS fraudulentos (smishing): mensajes que simulan provenir de la entidad financiera alertando de un bloqueo de cuenta o una operación sospechosa. El usuario accede a un enlace malicioso e introduce sus datos.

Mensajes de plataformas digitales: correos o notificaciones que aparentan venir de servicios de streaming o comercios online solicitando la actualización de métodos de pago.

Falsas ofertas o premios: emails con promociones falsas, sorteos ganados o reembolsos pendientes que buscan atraer al usuario y redirigirlo a páginas fraudulentas.

Toma nota de cómo podemos empezar a prepararnos para afrontar esta estafa que realmente puede convertirse en un problema de fuerza mayor. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo clave en estos días.